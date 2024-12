Diamantino vê o Benfica está num bom momento

O Benfica parece a equipa em melhores condições para a conquista do título nacional, disse o antigo médio encarnado Diamantino Miranda, que alertou, no entanto, para a volatilidade do futebol.



O antigo jogador benfiquista falava durante a inauguração da exposição temporária "Um por Todos e Todos pelo Estádio – Memórias do Estádio da Luz (1954-2003)", no âmbito das celebrações dos 70 anos da inauguração do antigo Estádio da Luz, que decorreu no Museu do Benfica.



"O Benfica parece a equipa em melhores condições, mas o futebol é sempre muito volátil e o que hoje é verdade, amanhã é mentira", disse a antiga glória encarnada, reconhecendo ainda que o Benfica teve sorte "com a debacle do Sporting nas últimas semanas, porque seria muito difícil vencer o Sporting se este não tivesse alterado as suas condições".



Campeão pelo Benfica em quatro ocasiões, tendo ainda conquistado cinco Taças de Portugal e duas Supertaças pelas "águias", Diamantino diz guardar mais boas recordações do que más, num estádio "mítico, que fazia os jogadores serem melhores", e lembra que a sua melhor recordação é a meia-final da Taça UEFA de 1988 na receção ao Steaua Bucareste, que permitiu a ida à final, perdida nos penáltis para os neerlandeses do PSV Eindhoven.



A pior foi mesmo a demolição do estádio em 2003, tendo o antigo jogador confidenciado que, na altura, era mais a favor de uma remodelação do recinto.



A cerimónia contou com diversas figuras encarnadas que pisaram o relvado do antigo recinto benfiquista, com destaque para Toni, Vítor Paneira, Carlos Manuel, Abel Xavier, Diamantino, Delgado, José Henrique, José Augusto, Shéu, Humberto Coelho, José Carlos, Veloso, Vítor Martins, Artur Moraes, entre outros.



A exposição temporária "Um por Todos e Todos pelo Estádio – Memórias do Estádio da Luz (1954-2003)" vai estar patente no Museu Benfica – Cosme Damião até ao final da presente época futebolística, tendo a inauguração de contado ainda com a presença do presidente encarnado, Rui Costa, também ele antiga glória do clube.