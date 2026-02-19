Diego Duarte destaca primeira vitória do AFS e referências do Benfica

“A vitória [diante do Estoril Praia] foi muito celebrada, porque nos tirou um grande peso de cima. Vínhamos atrás disto há muito tempo e vencer por 3-0, mantendo a baliza a zeros, é animicamente muito bom para os próximos jogos”, disse Diego Duarte, em declarações à agência Lusa.



O avançado paraguaio, de 23 anos, fala em “alívio grande” e assegurou que “o regresso ao trabalho foi ainda mais sorridente” do que o habitual, alinhando na ideia professada pelo técnico João Henriques relativamente à forma como o grupo vinha convivendo com o registo de 21 jogos sem vitórias no campeonato.



“Apesar da difícil situação, temos um grupo muito bom e nunca nos deixámos abater. O sorriso nos treinos, para o qual contou muito o apoio familiar, foi a forma de lidarmos melhor com a situação, olhando sempre para a frente, focados no trabalho e no objetivo de aliviar o registo negativo”, explicou.



Para Diego Duarte, a primeira vitória do AFS no campeonato representa apenas uma etapa de um trabalho centrado na equipa, mais do que nos rivais diretos e nos respetivos resultados, encarando cada jogo como uma oportunidade de pontuar.



“Sabemos bem das dificuldades que vamos encontrar no estádio da Luz, porque o Benfica é uma equipa de grande dimensão. Vai ser um teste muito difícil, sobretudo para os avançados, como eu, já que é natural haver menos oportunidades, mas isso também quer dizer que temos de rentabilizar melhor os nossos momentos”, antecipou, em relação ao embate da próxima jornada, no sábado.



Diego destacou o avançado grego Pavlidis, referência no ataque dos ‘encarnados’, e a importância do argentino Otamendi na defesa, mas sem mostrar reverência ou receio de ninguém.



“O nosso caminho faz-se jogo a jogo, olhando para cada um sem receios e como uma oportunidade de somar pontos”, referiu o avançado, consciente de que vai defrontar a equipa na qual se notabilizou o compatriota Óscar Cardozo.



Trocou de camisola com Cardozo (Tacuara) no verão passado, confessando que em pequeno seguia o Benfica pelo avançado paraguaio, e citou Roque Santa Cruz, também no ativo, como outra das referências na posição que ocupa.



Diego Duarte soma três golos na I Liga pelo AFS, um registo que o avançado, cedido pelo Nacional do Paraguai, considera “bom” na sua temporada de estreia no futebol europeu.



“Atendendo ao momento do clube e aos minutos de utilização, acho que os três golos são um bom cartão de visita. Tem sido novo para mim jogar pelo lado esquerdo, mas as coisas estão a melhorar”, analisou, reconhecendo as dificuldades iniciais de “um futebol português mais físico e intenso”.



Em Portugal, Diego tem a companhia da namorada, mas mantém a saudade da família, particularmente dos pais, que o seguem pela televisão e a quem enviou recentemente uma camisola do AVS.



“Devido à diferença horária, os meus pais só viram a primeira parte do jogo com o Estoril Praia, mas, depois de falarmos ao telefone, ficaram muito contentes com o triunfo e o meu golo”, contou, concluindo que, “se as coisas correrem bem, o melhor para a carreira é continuar a jogar na Europa”.