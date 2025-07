Direitos televisivos: João Diogo Manteigas felicita decisão do Benfica

“A candidatura ‘Benfica Vencerá’ vem por este meio congratular a direção do Sport Lisboa e Benfica pela tomada de decisão que consideramos ser essencial à defesa dos interesses da instituição”, indicou a lista que tem João Diogo Manteigas como candidato à presidência das ‘águias’ nas eleições de 25 de outubro.



Em carta dirigida ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a Lusa teve hoje acesso, o Benfica pediu a “suspensão imediata do processo de centralização e o início de uma reflexão profunda e abrangente para a definição de um novo modelo de direitos televisivos a adotar para um futuro de sucesso do futebol português”.



Segundo o Benfica, ainda na carta assinada por Rui Costa e enviada na terça-feira a Reinaldo Teixeira, “o atual processo de centralização está atrasado, em risco de falhar os objetivos e já desatualizado face ao contexto internacional”, realçando que “o impacto que o futebol tem como setor estruturante da economia portuguesa exige uma visão estratégica clara e uma gestão responsável”.



“Esta candidatura não pode deixar de relembrar a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Sport Lisboa e Benfica que tem vindo a defender desde o primeiro momento da sua apresentação oficial (13/09/2024), a suspensão e até a revogação do atual decreto-lei sobre e centralização dos direitos audiovisuais”, indicou a candidatura encabeçada por João Diogo Manteigas.