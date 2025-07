Direitos televisivos: Noronha Lopes critica demora do Benfica

“A posição hoje comunicada pelo presidente do Sport Lisboa e Benfica, relativa ao projeto de centralização dos direitos televisivos, é, antes de mais, tardia. Nisso, é consistente com a postura que tem caracterizado a atual liderança do clube, cuja inação tem repetidamente negado ao Benfica o papel liderante que tem de assumir no futebol português”, criticou a lista encabeçada por Noronha Lopes.



O candidato à presidência do clube nas eleições marcadas para 25 de outubro considerou que “a centralização dos direitos televisivos é, desde a sua origem, um projeto potencialmente lesivo para os interesses do Benfica e, consequentemente, para os interesses do futebol português”.



Em carta dirigida ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a Lusa teve hoje acesso, o Benfica pediu a “suspensão imediata do processo de centralização e o início de uma reflexão profunda e abrangente para a definição de um novo modelo de direitos televisivos a adotar para um futuro de sucesso do futebol português”.



Segundo o Benfica, ainda na carta assinada por Rui Costa e enviada na terça-feira a Reinaldo Teixeira, “o atual processo de centralização está atrasado, em risco de falhar os objetivos e já desatualizado face ao contexto internacional”, realçando que “o impacto que o futebol tem como setor estruturante da economia portuguesa exige uma visão estratégica clara e uma gestão responsável”.



Para o líder da candidatura ‘Benfica acima de tudo’, “as objeções hoje colocadas chegam com anos de atraso” e são reveladoras de “inércia, incapacidade e um preocupante défice de competência na liderança do Benfica”.



“A pouco mais de três meses das próximas eleições do clube, o atual presidente aparece agora determinado a resolver em poucos dias aquilo que não foi capaz de fazer ao longo de quatro anos de mandato”, denunciou Noronha Lopes.