Extremo polaco Jakub Kaminski reforça Benfica por cinco épocas

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o 1. FC Köln para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Jakub Piotr Kaminski, por um montante de Euro 17M (dezassete milhões de euros). A Benfica SAD irá assumir a responsabilidade pelos encargos com o mecanismo de solidariedade que será distribuído aos clubes terceiros que participaram na formação do jogador", informou a SAD `encarnada`, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, é indicado que o Colónia terá "direito a receber uma percentagem de 10% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, a qual será de 25%, caso a mesma ocorra no mercado de verão de 2026".

O extremo, que conta 31 internacionalizações e três golos pela seleção polaca, assina um contrato até junho de 2031 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Kaminski, de 24 anos, foi formado no Lech Poznan, no qual conquistou uma Liga polaca, tendo sido contratado em 2022/23 pelos alemães do Wolfsburgo e se transferido para o Colónia em 2025/26, ano durante o qual atuou por empréstimo.

De resto, em 2020/21 chegou a defrontar a formação da Luz ao serviço do Lech, num encontro da Liga Europa, que os polacos perderam por 4-2 em Poznan.

É o terceiro reforço das `águias` para a nova temporada, seguindo-se a Gabriel Índio, 17 anos, defesa-central que alinhava nos brasileiros do Athletic e que já trabalha com a equipa desde o início da pré-época, embora ainda não tenha sido apresentado oficialmente, e ao francês Clément Lenglet, 31 anos, igualmente defesa-central e que começou a trabalhar com a equipa em 01 de julho.