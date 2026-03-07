Farioli não descarta Benfica da luta pelo título em caso de vitória portista

O italiano assumiu a importância do encontro de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, perante o seu "maior rival", mas rejeita projetar cenários quando ainda há 10 rondas da competição para disputar.

"Qualquer resultado não fecha a janela para ninguém. É um jogo importante, mas vemos depois como fica a tabela. Posso dizer, por experiência pessoal, que nada estará acabado. Enquanto houver pontos por disputar, temos de estar a todo o gás", garantiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Centro de Treinos e Formação, no Olival.

Neste momento, os `dragões` lideram o campeonato com quatro pontos de vantagem para o Sporting, segundo colocado, que entra hoje em campo para defrontar o Sporting de Braga, e sete face às `águias`, no terceiro lugar.

Farioli destacou a evolução do adversário desde a entrada do técnico José Mourinho, que admira "como pessoa e treinador", expressando a necessidade de manter os jogadores mais adiantados do Benfica longe da baliza portista.

"A evolução desde a chegada do José Mourinho é muito clara. São uma das poucas equipas na Europa que ainda não perderam nos campeonatos internos. A forma como se bateu frente ao Real Madrid diz muito. Basta ver a segunda mão, em que pressionaram muito e tiveram muita qualidade com bola", analisou.

Sobre a sua estreia no Estádio da Luz, diz estar ciente das dificuldades inerentes ao ambiente proporcionado pelos adeptos contrários: "Estive lá a assistir a um jogo há uns anos, conheço a atmosfera e estamos cientes do ambiente que vamos encontrar. Mas somos o FC Porto e encaramos todos os jogos com o mesmo espírito".

Ainda que os `dragões` venham de uma derrota frente ao Sporting (1-0), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, disputada na terça-feira, garante que saiu com boas indicações da primeira metade da eliminatória e o seu grupo está bem em termos anímicos.

"Penso que estamos muito bem, ainda temos uma segunda mão no Dragão. Fomos a Alvalade sem cinco ou seis dos nossos principais jogadores e acho que ninguém reconheceu isso. Fizemos um bom jogo, condicionados por alguns eventos, mas com a mentalidade e abordagem certas. Deixámos Lisboa com boas energias para o encontro de amanhã [domingo]", expressou.

Bednarek, que saiu lesionado frente aos `leões`, ainda poderá ir a jogo, numa "situação limite" em que será testado no treino que os `azuis e brancos` vão realizar hoje, antes da partida para Lisboa, enquanto o colega de posição Thiago Silva já se encontra plenamente integrado.

Em encontro da 25.ª jornada da I Liga, o líder FC Porto, com 65 pontos, desloca-se ao reduto do Benfica, terceiro, com 58, com início marcado para as 18:00 de domingo e arbitragem a cargo de João Pinheiro, da associação de Braga.