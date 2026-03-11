FC Porto queixa-se de abusos e insultos dos `stewards` da Luz

O FC Porto defende que os 'stewards' não devem tomar partido nem intervir em situações de conflito entre os bancos de suplentes, algo que alegadamente ocorreu durante a partida.



O FC Porto queixou-se imediatamente ao 4.º árbitro e ao Delegado da Liga, pelo que a situação foi reportada e consta dos relatórios do árbitro e dos delegados.



Foram reportadas queixas de abusos verbais e insultos por parte dos elementos de segurança do estádio dirigidos à comitiva portista.



Antes do jogo, o FC Porto já tinha solicitado à Liga Portugal um acompanhamento próximo das revistas aos seus adeptos, tendo inclusive utilizado meios audiovisuais próprios para registar a operação de segurança devido a queixas de "revistas abusivas" em anos anteriores.



Este novo episódio surge num contexto de tensão crescente entre os dois clubes, após o Benfica ter também apresentado queixas em janeiro de 2026 sobre o tratamento de adeptos no Estádio do Dragão.

