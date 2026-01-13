Fiel a si próprio, Mourinho afina Benfica para duelo com o FC Porto

O Benfica teve mais tempo para preparar o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, depois de ter sido eliminado na final four da Taça da Liga. Ainda que sem a conquista do troféu, José Mourinho mostrou-se satisfeito com o trabalho do grupo nos últimos treinos, concentrado exclusivamente no jogo do Estádio do Dragão da próxima quarta-feira.



Sobre os últimos resultados, o técnico encarnado respondeu às críticas e deixou a garantia: “Não consigo aceitar a mediocridade e não atiro areia para os olhos das pessoas. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim”.



“Sabem perfeitamente onde cheguei. Como jogador chegou Ronaldo, Eusébio e Luís Figo, como treinador só chegou um e não vou mudar”, concluiu.



Depois do empate a zero em casa do FC Porto para as contas do campeonato, José Mourinho fala num jogo com “nuances diferentes”, que ambos querem ganhar para seguir em frente na Taça de Portugal.



“É muito fácil perceber que tipo de equipa é que o Porto é. É uma equipa, desde a pré-época, com um perfil de jogo e de jogador, que não me parece que seja uma entrada, uma saída, uma alteração, uma decisão do treinador, que altere o que são enquanto equipa”, confessou.



Na defesa, a ausência de Otamendi abre portas aos jovens da formação. Com uma situação clínica por apurar até perto do apito inicial, António Silva pode mesmo não fazer parte da ficha de jogo e dar lugar a Gonçalo Oliveira ou João Fonseca, convocados pelo treinador do Benfica.



Sobre as mexidas que pode fazer no onze inicial, e depois da derrota em Leiria frente ao SC Braga, o treinador das águias admite considerar uma opção mais defensiva para o lugar de Sudakov: “Os erros individuais pagam-se, mas não o posso crucificar”.



“Honesto e sincero” com um grupo que diz “amar” e com quem estabelece uma boa relação no balneário benfiquista, Mourinho assegura que não tem dificuldade em criticar os maus momentos, mesmo apoiando os seus jogadores.



Benfica e FC Porto defrontam-se pela 38.ª vez na prova rainha, com o clube da Luz a levar a melhor sobre o rival 21 vezes, contra as 11 vitórias dos dragões.



O passado não dita o resultado desta quarta-feira, que seja qual for não preocupa José Mourinho: “Se ganharmos ficamos felizes, se perdermos regressamos com a mesma cara fechada dos últimos dias, mas com o mesmo profissionalismo”.



Os encarnados foram finalistas derrotados na última edição da Taça de Portugal, chegando mais longe que um FC Porto afastado pelo Moreirense, na quarta eliminatória da prova.



O clássico entre FC Porto e Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, está agendado para quarta-feira às 20h45. A nomeação do árbitro da partida foi conhecida esta terça-feira, com Fábio Veríssimo a ser a escolha da Federação Portuguesa de Futebol.