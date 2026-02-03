Fredrik Aursnes está disponível para regressar à seleção da Noruega

Nessa conversa, Aursnes manifestou estar novamente disponível para representar o seu país, revertendo a decisão de renúncia que tinha tomado em março de 2024.





"Fredrik Aursnes colocou-se novamente à disposição para os jogos da seleção nacional. Estamos muito felizes por recebê-lo de volta com a bandeira ao peito", informou o organismo, numa nota publicada nas redes sociais



Após quase dois anos afastado, o jogador de 30 anos sentiu-se pronto para regressar, coincidindo com a qualificação da Noruega para o Campeonato do Mundo de 2026. O selecionador Solbakken manteve um diálogo constante com o jogador ao longo dos meses."Em janeiro, liguei-lhe para saber como estava. Provavelmente, foi a primeira vez em que percebi que ele estava a pensar voltar. Depois, soube que ele tentou perceber as opções, junto do plantel, e que refletiu sobre o assunto nas últimas semanas. Ele ligou-me e falou da decisão", expressou, à TV 2, da Noruega, acrescentando que Haaland e Odegaard foram alguns dos jogadores que conversaram com o médio nos últimos dias.