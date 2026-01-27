"Ganhar". Mourinho afasta contas e aponta à vitória frente ao Real Madrid

O Benfica recebe o Real Madrid esta quarta-feira no último e derradeiro encontro da fase de liga da Liga dos Campeões. Só uma vitória interessa às ‘águias’ de José Mourinho, que admite não estar “a pensar nos outros resultados” da próxima noite europeia.



Focado num desempenho equilibrado do plantel benfiquista, o técnico dos ‘encarnados’ admitiu, na antevisão ao encontro, que vai a jogo “com base nas qualidades que tem e não nas que não tem”, embora gostasse de “estrategicamente jogar de outro modo”.



“Só ganhamos se marcarmos mais um golo do que o adversário. Se não tivermos equilíbrio, o Real Madrid castiga. São de um nível muito alto”, reforçou.



Sem os reforços Sidny Lopes Cabral e Rafa Silva, fora dos inscritos do Benfica para as competições da UEFA, José Mourinho garantiu que a jovem equipa dos ‘encarnados’ está preparada e “vai jogar com respeito pelo adversário”.



O Benfica está na corda bamba e praticamente fora do play-off da Liga dos Campeões. Uma vitória frente ao emblema dirigido por Álvaro Arbeloa e uma combinação favorável de outros resultados mantêm, no entanto, as aspirações das ‘águias’ de continuarem em competição.



Caso contrário, o Benfica será a única das quatro equipas portuguesas ainda nas competições europeias a ficar de fora da próxima fase.



José Mourinho fez as contas e revisitou o percurso dos encarnados nesta primeira fase da Liga dos Campeões, apontando críticas à derrota na jornada inaugural frente ao Qarabag, ainda sob o comando técnico de Bruno Lage.



“O grande problema desta fase passa pela derrota inicial em casa num jogo que era obrigatório ganhar e que nos deixaria a um ponto de nos qualificarmos. A derrota em casa com o Leverkusen é completamente injusta e também marca a qualificação”, concluiu.



Na véspera do encontro, o treinador que já passou pelo comando técnico do Real Madrid desejou o melhor a “um dos seus meninos”, Álvaro Arbeloa, o agora treinador dos ‘merengues’.



“É um ex-jogador especial para mim, um dos meus favoritos. Espero que lhe corra tudo bem, menos amanhã”, reconheceu.



O histórico entre as duas equipas que entram em campo já esta quarta-feira é favorável ao clube da Luz, que leva duas vitórias em apenas três encontros entre os dois “gigantes”. Com os olhos postos em novo triunfo, Nicolás Otamendi anteviu um jogo que “deve roçar a perfeição em todas as etapas”.



O capitão do Benfica garante que a equipa “está consciente” da matemática da última jornada e do resultado que está obrigada a fazer em casa, frente ao atual terceiro classificado da Champions.



“Não há outro resultado possível que não seja a vitória, não se pode perder a concentração”, completou.



Sem avançar sobre a sua continuidade em Lisboa na próxima época, o internacional argentino garantiu que está “focado no dia-a-dia e não no futuro” e que espera dar aos adeptos do Benfica a alegria de passar à próxima fase da competição, depois das “exigências” do passado sábado, à porta do centro de treinos, no Seixal.



O jogo entre Benfica e Real Madrid está marcado para as 20h00. No Estádio da Luz, Davide Massa comanda uma equipa de arbitragem 100 por cento italiana, com Filippo Meli e Stefano Alassio como árbitros assistentes e Marco Di Bello como VAR.