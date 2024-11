Goleada na Luz

O internacional argentino inaugurou o marcador logo aos dois minutos, ampliou a vantagem aos cinco, numa ‘bicicleta’, e assinou o terceiro aos 18, alcançando o seu segundo ‘hat-trick’ ao serviço dos ‘encarnados’, 14 anos depois do primeiro, que remontava a fevereiro de 2010, diante do Leixões.



O turco Akturkoglu, aos 59 minutos, o suíço Amdouni, aos 81, e o brasileiro Arthur Cabral, com um ‘bis’, aos 86 e 90, marcaram os restantes tentos das ‘águias’, recordistas de troféus da Taça de Portugal (26), mas que não vencem a prova desde 2017.



Nos oitavos de final, o Benfica vai visitar o Farense, que hoje eliminou o Arouca (2-1).