Groningen fecha porta à saída de Resink para o Benfica

O Benfica avançou formalmente com uma investida pela contratação de Stije Resink. Contudo, ainda sem uma proposta em cima da mesa, o Groningen respondeu já negativamente à primeira sondagem das águias pelo jogador.



Em declarações ao Dagblad van het Noorden (DVHN), o diretor-geral do Groningen, Frank van Mosselveld, confirmou que o emblema neerlandês não está aberto à negociação do passe do jogador em janeiro. “Não há nada em concreto. Deixei claro que não queremos vender o nosso capitão no inverno. Pode sempre aparecer uma proposta, mas neste momento continua a ser jogador do FC Groningen”, explicou.



Na manhã desta quarta-feira, Sacha Tavolieri, especialista em mercado de transferências, avançou que o Benfica acabou por desistir da contratação do médio de 22 anos, devido às sucessivas mudanças de posição do clube neerlandês.



De acordo com a imprensa internacional, o Benfica estaria disposto a ultrapassar já os seis milhões de euros da cláusula de rescisão que o clube pede para libertar Resink no verão.



Na última semana, Stije Resink já havia falado sobre a possível mudança para a Luz e admitiu que estava disponível para discutir a transferência.



"Todos os jogadores querem evoluir. Se clubes de determinado nível e com certo poder financeiro me procurarem, tenho de os considerar. Não significa que vá forçar uma transferência, mas quero sentar-me à mesa", explicou o atleta ao DVHN.



“Compreendo que tenha ambições, mas não queremos perdê-lo. Portanto, não acho que faça sentido deixá-lo conversar com outros clubes. Não há motivo para iniciar negociações”, respondeu Frank van Mosselveld. A última jornada da Eredivisie foi de contratempos para o, até então, alvo do Benfica, que saiu com queixas no tornozelo esquerdo ao minuto 57.



Ao dia de hoje, a lesão e a resistência dos dirigentes do Groningen à negociação com os encarnados parece já ter ditado o fecho do dossier Resink neste mercado de inverno.