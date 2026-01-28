Benfica
Groningen fecha porta à saída de Resink para o Benfica
Associado ao Benfica nas últimas semanas, o médio Stije Resink é considerado inegociável, confirmou Frank van Mosselveld.
O Benfica avançou formalmente com uma investida pela contratação de Stije Resink. Contudo, ainda sem uma proposta em cima da mesa, o Groningen respondeu já negativamente à primeira sondagem das águias pelo jogador.
Em declarações ao Dagblad van het Noorden (DVHN), o diretor-geral do Groningen, Frank van Mosselveld, confirmou que o emblema neerlandês não está aberto à negociação do passe do jogador em janeiro.“Não há nada em concreto. Deixei claro que não queremos vender o nosso capitão no inverno. Pode sempre aparecer uma proposta, mas neste momento continua a ser jogador do FC Groningen”, explicou.
Na manhã desta quarta-feira, Sacha Tavolieri, especialista em mercado de transferências, avançou que o Benfica acabou por desistir da contratação do médio de 22 anos, devido às sucessivas mudanças de posição do clube neerlandês.
De acordo com a imprensa internacional, o Benfica estaria disposto a ultrapassar já os seis milhões de euros da cláusula de rescisão que o clube pede para libertar Resink no verão.
Na última semana, Stije Resink já havia falado sobre a possível mudança para a Luz e admitiu que estava disponível para discutir a transferência.
"Todos os jogadores querem evoluir. Se clubes de determinado nível e com certo poder financeiro me procurarem, tenho de os considerar. Não significa que vá forçar uma transferência, mas quero sentar-me à mesa", explicou o atleta ao DVHN.
“Compreendo que tenha ambições, mas não queremos perdê-lo. Portanto, não acho que faça sentido deixá-lo conversar com outros clubes. Não há motivo para iniciar negociações”, respondeu Frank van Mosselveld.A última jornada da Eredivisie foi de contratempos para o, até então, alvo do Benfica, que saiu com queixas no tornozelo esquerdo ao minuto 57.
Ao dia de hoje, a lesão e a resistência dos dirigentes do Groningen à negociação com os encarnados parece já ter ditado o fecho do dossier Resink neste mercado de inverno.
Em declarações ao Dagblad van het Noorden (DVHN), o diretor-geral do Groningen, Frank van Mosselveld, confirmou que o emblema neerlandês não está aberto à negociação do passe do jogador em janeiro.“Não há nada em concreto. Deixei claro que não queremos vender o nosso capitão no inverno. Pode sempre aparecer uma proposta, mas neste momento continua a ser jogador do FC Groningen”, explicou.
Na manhã desta quarta-feira, Sacha Tavolieri, especialista em mercado de transferências, avançou que o Benfica acabou por desistir da contratação do médio de 22 anos, devido às sucessivas mudanças de posição do clube neerlandês.
De acordo com a imprensa internacional, o Benfica estaria disposto a ultrapassar já os seis milhões de euros da cláusula de rescisão que o clube pede para libertar Resink no verão.
Na última semana, Stije Resink já havia falado sobre a possível mudança para a Luz e admitiu que estava disponível para discutir a transferência.
"Todos os jogadores querem evoluir. Se clubes de determinado nível e com certo poder financeiro me procurarem, tenho de os considerar. Não significa que vá forçar uma transferência, mas quero sentar-me à mesa", explicou o atleta ao DVHN.
“Compreendo que tenha ambições, mas não queremos perdê-lo. Portanto, não acho que faça sentido deixá-lo conversar com outros clubes. Não há motivo para iniciar negociações”, respondeu Frank van Mosselveld.A última jornada da Eredivisie foi de contratempos para o, até então, alvo do Benfica, que saiu com queixas no tornozelo esquerdo ao minuto 57.
Ao dia de hoje, a lesão e a resistência dos dirigentes do Groningen à negociação com os encarnados parece já ter ditado o fecho do dossier Resink neste mercado de inverno.