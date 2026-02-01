Guarda-redes Michaely Bihina reforça equipa feminina de futebol do Benfica

A jogadora internacional camaronesa, de 22 anos, alinha em Portugal desde 2022/23, época em que ingressou no clube da margem sul do Tejo, proveniente do Éclair de Saa, e assinou, agora, pelas ‘encarnadas’ até 2029.



“Quando comecei a jogar futebol não acreditava que, um dia, conseguiria tornar-me jogadora profissional. Como tal, assinar pelo Benfica é a realização de um sonho. É uma grande oportunidade para crescer e tornar-me ainda mais profissional”, disse a guardiã aos meios de comunicação do clube das Luz.



Natural de Yaoundé, a reforço do Benfica estreou-se pela seleção principal camaronesa em 2021, durante a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que se realizaram apenas no ano seguinte devido à pandemia de covid-19.



Representou, ainda, as seleções de sub-17 e sub-20 do seu país.



Na época passada, foi eleita a melhor guarda-redes a jogar na Liga portuguesa, numa votação promovida pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Sindicado dos Jogadores Profissionais de Futebol.



Nesta época fez, ainda, sete jogos ao serviço do clube agora radicado em Setúbal, antes de reforçar a baliza das pentacampeãs nacionais que, no mês passado, sofreu uma ‘baixa’ com a saída da internacional portuguesa Rute Costa para o Torreense.



