Haris Seferovic nos convocados do Benfica dois meses e meio depois

O internacional helvético não compete desde 15 janeiro, dia em que foi titular no empate a um golo com o Moreirense, no Estádio da Luz, da 18.ª jornada do campeonato, mas, após recuperar de uma lesão muscular, voltou a treinar em 23 de março e pode vir a ser utilizado pelo treinador Nelson Veríssimo.

Devido a esta lesão, o melhor marcador da I Liga em 2018/19 (23 golos) falhou 13 jogos dos `encarnados`, entre os quais as meias-finais e final da Taça da Liga, nove jogos do campeonato e a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Ajax.

De resto, ficam de fora dos eleitos o guarda-redes Mile Svilar, o médio Adel Taarabt e o avançado Henrique Araújo.

O Benfica visita o Sporting de Braga na sexta-feira, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga e sob arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa treinada por Nélson Veríssimo procura reduzir a desvantagem de seis pontos para o segundo classificado, o Sporting, e de 12 para o líder, o FC Porto, rivais que só entram em campo no domingo e na segunda-feira, respetivamente, recebendo o Paços de Ferreira (20:30) e o Santa Clara (20:15).

Lista de 22 de convocados:

- Guarda-redes: Odysseas e Helton.

- Defesas: Valentino, Gilberto, Morato, Vertonghen, André Almeida, Otamendi e Grimaldo.

- Médios: Meïte, Nemanja, Everton, Paulo Bernardo, Weigl, Rafa, João Mário, Diogo Gonçalves e Gil Dias.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.