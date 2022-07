Henrique Araújo "oferece" Eusébio Cup ao Benfica

Gonçalo Ramos, aos 15 minutos, e Grimaldo, aos 32, fizeram os golos do Benfica na primeira parte, tendo o "bis" de Miguel Almirón, aos 22 e 44, levado a igualdade para o intervalo. Henrique Araújo, aos 89, selou o resultado e fez com que os encarnados levassem pela quarta vez o troféu para o museu Cosme Damião.Com este resultado, o Benfica totaliza por vitórias os cinco encontros da pré-época – Reading (2-0), Nice (3-0), Fulham (5-1) e Girona (4-2) –, o que abre o apetite para os encontros da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendados para 2 e 9 de agosto, em que vai medir forças com os dinamarqueses do Midtjylland.





Após o jogo que também serviu de apresentação aos sócios encarnados, os dois treinadores fizeram a análise ao desafio:





Roger Schmidt (treinador do Benfica): “Os jogadores têm estado muito bem e a trabalhar duro nestas semanas. Hoje foi um bom teste para nós. Jogámos contra um oponente forte e muito físico. Mostrámos a nossa qualidade e tivemos alguns bons momentos, especialmente na primeira parte.



Criámos oportunidades para marcar golos, mas também tivemos algumas dificuldades na parte defensiva. Podíamos ter feito algumas coisas melhores, mas é para isso que existem estes testes. Estou muito feliz por ganhar no final e pelo Henrique Araújo ter feito o golo. O Eusébio é um dos grandes jogadores portugueses e tínhamos de fazer tudo para vencer o jogo.



Ganhámos os cinco jogos na pré-época, mas assim que começa a doer lá se vai a pré-época. É bom os jogadores estarem confiantes e é sempre bom ganhar.



O "onze" inicial é uma coisa sempre fluida e em movimento. Não tenho um "onze" inicial e não jogo sempre com o mesmo "onze", vai variando. Hoje comecei com estes jogadores e, na maior parte dos jogos, começaram estes, mas estou sempre aberto. Os jogadores estão em boa forma, outros mereciam jogar, mas não posso jogar com todos e tenho de tomar decisões. É bom chegar ao fim da pré-época e ter os jogadores em boa forma.



O mais importante é ganhar. De preferência, sem sofrer golos. É bom para a confiança da defesa e do guarda-redes, mas também temos de respeitar a qualidade dos adversários. A nossa ideia é manter a bola longe da baliza e ter posse. É a melhor maneira de evitar situações difíceis, mas nem sempre é possível. Há coisas que podemos melhorar taticamente. Não se trata de erros individuais, mas de reações em cadeia e sabemos como podemos defender melhor nestes momentos. Fico, de certa forma, contente por não ter sido perfeito, pois precisamos destes jogos para nos desenvolvermos. Este jogo é um bom degrau para evoluirmos.



Tentamos sempre melhorar o plantel. Há jogadores que certamente vão sair e outros que vão chegar ainda. Neste momento, estou concentrado no Midtjylland, pois é importante jogar a Liga dos Campeões. Há muita coisa a decorrer nos bastidores, mas não posso comentar rumores de transferências”.