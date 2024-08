João Rodrigues regressa ao hóquei do Benfica

”, indicou o Benfica na sua página oficial na internet.João Rodrigues representou o Benfica entre 2009 e 2018, período no qual conquistou 16 troféus: três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças, uma Taça CERS, duas Ligas Europeias, três Taças Continentais e duas Taças Intercontinentais.", disse João Rodrigues, em declarações à BTV.O hoquista, formado no Paço D’Arcos, representou o FC Barcelona nas últimas seis épocas.", acrescentou.A confirmação da chegada de João Rodrigues acontece depois de o clube da Luz também ter anunciado a contratação de Pau Bargalló e do treinador Edu Castro, que chegam, igualmente, provenientes do FC Barcelona.