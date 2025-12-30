João Veloso desfalca Benfica

Segundo as ‘águias’, o médio de 20 anos “tem uma luxação anterior do ombro direito”, que contraiu no jogo do último domingo, tendo sido substituído aos 49 minutos.



Veloso tem sido também aposta na equipa principal, às ordens de José Mourinho e, antes, de Bruno Lage, com quatro jogos efetuados – um na Supertaça, outro na Taça de Portugal e dois na I Liga, sempre como suplente utilizado.

