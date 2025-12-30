Benfica
Futebol Nacional
João Veloso desfalca Benfica
O futebolista português João Veloso lesionou-se ao serviço do Benfica B, na vitória de domingo ante o Académico de Viseu (2-1), na II Liga, e vai desfalcar os ‘encarnados’, que hoje deram conta da lesão.
Segundo as ‘águias’, o médio de 20 anos “tem uma luxação anterior do ombro direito”, que contraiu no jogo do último domingo, tendo sido substituído aos 49 minutos.
Veloso tem sido também aposta na equipa principal, às ordens de José Mourinho e, antes, de Bruno Lage, com quatro jogos efetuados – um na Supertaça, outro na Taça de Portugal e dois na I Liga, sempre como suplente utilizado.
