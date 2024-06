Jody Brown reforça futebol feminino do Benfica

”, afirmou a avançada polivalente Jody Brown, de 22 anos.A jogadora, proveniente do futebol universitário dos Estados Unidos e que apresenta como principal característica a versatilidade ofensiva, promete trabalhar dia a dia para se adaptar, perceber como as colegas jogam e conquistar mais títulos.”, referiu a avançada jamaicana em declarações aos canais de comunicação do clube encarnado.Jody Brown, que soma 30 internacionalizações em representação da seleção principal da Jamaica, promete continuar a usar o máximo das sua capacidade para ajudar o Benfica a conquistar todas as provas em que está inserido.”, concluiu a atleta, que rubricou um contrato válido até 2027.No sentido inverso ao de Jody Brown, que é a primeira jamaicana às ordens da treinadora Filipa Patão, está a defesa Ana Seiça, que decidiu seguir outro rumo na carreira e termina a ligação contratual com o Benfica no dia 30 deste mês.A internacional Ana Seiça, de 23 anos, representou o Benfica durante cinco épocas, proveniente do Condeixa, período em que conquistou quatro campeonatos nacionais, quatro Taças da Liga, três Supertaças e uma Taça de Portugal.