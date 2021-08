Jorge Jesus vinca que embates com Spartak têm prioridade face ao Moreirense

As `águias` estreiam-se na edição 2021/22 do campeonato às 18:00 de sábado, em Moreira de Cónegos, depois de terem vencido a primeira mão na Rússia, por 2-0, e antes de receberem o Spartak no Estádio da Luz, às 20:00 da terça-feira, numa segunda mão que, para o técnico, se enquadra no objetivo mais importante do clube a curto prazo: o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Este apuramento é fundamental, não só desportivamente, mas também financeiramente, e não se tem muito tempo. Ou se consegue ou não se consegue. Enquanto no campeonato não. Amanhã [sábado] vamos iniciar o campeonato e temos 30 e tal jornadas para jogar. Estamos a dar prioridade aos dois jogos da `Champions` para que a equipa possa fazer um segundo jogo com aquela capacidade que fez no jogo em Moscovo", realçou, na antevisão ao duelo com os `cónegos` a partir de Braga, onde decorre o estágio do Benfica.

Os `encarnados` regressaram a Portugal na quinta-feira, e Jorge Jesus admitiu que o "ideal" era não haver qualquer jogo a "meio dos jogos da `Champions`", mas lembrou que o plantel do Benfica está "preparado" para um calendário com poucos dias de intervalo entre desafios, ao possuir "mais de dois jogadores por posição".

Com o primeiro e único treino de preparação para o Moreirense agendado para a tarde de hoje, o treinador analisou o adversário de sábado, tendo frisado que, por norma, as equipas denominadas `grandes` têm "dificuldades" em vencer no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no concelho de Guimarães.

"O Moreirense não mudou muito. Mudou o treinador [agora é João Henriques], mas em termos de jogadores não mudou muito. Vamos ter um jogo difícil por aquilo que o Moreirense nos tem transmitido ao longo dos últimos anos", disse.

Com Haris Seferovic lesionado e Rodrigo Pinho em dúvida no ataque, Jorge Jesus confirmou a inclusão do reforço Roman Yaremchuk na lista de convocados.

O treinador assumiu também a possibilidade de abdicar do sistema de jogo com três centrais, devido à "fadiga" e aos "problemas musculares" apresentados por Jan Vertonghen e por Lucas Veríssimo.

Após uma época em que o Benfica se quedou pelo terceiro lugar, o `timoneiro encarnado` disse não sentir mais "pressão" para ser bem-sucedido em 2021/22, por entender que já só consegue trabalhar com "responsabilidade" e "exigência de ganhar".

Questionado ainda sobre o regresso dos espetadores às bancadas na I Liga, Jesus lembrou que os adeptos do Benfica costumam estar em maioria nos estádios portugueses, revelando-se "muito importantes para as vitórias da equipa", mas preferiu enaltecer o papel que o público pode ter na segunda mão com o Spartak.

"Onde o Benfica joga praticamente 70 a 80% são adeptos do Benfica, apesar de amanhã [sábado] não poder acontecer isso. Estamos muito desejosos de chegar ao primeiro jogo no Estádio da Luz. Vai ser na terça-feira e vamos estar em contacto com os nossos adeptos, que nos vão ajudar muito para o nosso terceiro jogo", concluiu.

O Benfica defronta o Moreirense no sábado, às 18:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da ronda inaugural da edição 2021/22 da I Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.