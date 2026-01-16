Benfica
José Mourinho é a "ideia final" para o Real Madrid
O antigo diretor do jornal desportivo AS Alfredo Relaño garante que a "ideia final" de Florentino Pérez para o comando técnico do Real Madrid é José Mourinho. O atual treinador das águias está na mira dos 'merengues' para um eventual regresso, 13 anos depois de ter deixado a capital espanhola.
Depois da eliminação da Taça do Rei, frente ao Albacete da segunda divisão espanhola, o papel de Arbeloa no banco dos ‘merengues’ está a ser contestado e Florentino Pérez já pensa em soluções.
O cargo agora ocupado pelo ex-treinador da equipa B do Real Madrid aguarda por substituto e José Mourinho é o favorito do presidente do clube para assumir o comando técnico. A garantia é do antigo diretor do jornal desportivo AS Alfredo Relaño.
“É um treinador que está a causar alvoroço no Benfica justamente para que o demitam. Mourinho foi o único com quem Florentino Pérez ficou satisfeito. Não ficaria surpreendido se Florentino Pérez o trouxesse de volta”, confirmou o agora comentador desportivo.
Relaño comentou o despedimento de Xabi Alonso no programa El Partidazo e deixou críticas à escolha do sucessor. No seguimento das suas declarações, o antigo diretor do jornal AS entre 1996 e 2019 deixou o seu palpite sobre quem será o próximo treinador do emblema de Madrid.
"Arbeloa não é uma figura que inspire ninguém. Zidane era uma figura. Nenhum dos jogadores queria ser o Arbeloa quando era criança”, acrescentou.
O atual treinador do Real Madrid chegou a ser orientado pelo português entre 2010 e 2013. 13 anos depois, José Mourinho e Álvaro Arbeloa reencontram-se a 28 de janeiro, cada um no comando técnico da sua equipa, em jogo a contar para a última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
