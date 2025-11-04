José Mourinho espera Benfica confiante e pede ao estádio para "jogar"

"Passámos por um momento negativo em Newcastle e a reação foi muito boa, ao ganhar três jogos seguidos. Espero que essas três vitórias, os golos marcados e os golos que não sofremos, a forma como controlámos os jogos, tragam uma equipa confiante, a sentir maior empatia com o estádio e menos pressão. Eu acho que os jogadores vão estar à altura e as coisas vão correr bem", expressou José Mourinho.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos alemães, o treinador das `águias` considerou o adversário semelhante à versão da época passada, comandada por Xabi Alonso, embora com jogadores distintos, e assumiu que será um jogo importante para as duas equipas.

"É uma equipa difícil, que teve um início de época complicado. O último resultado com o Bayern Munique [derrota por 3-0] é um bocadinho descontextualizado, pois é o Bayern e também porque repousaram alguns jogadores. São duas equipas que precisam de pontos e espera-se um duelo de dificuldade alta para nós e para eles. O estádio pode estar cheio de gente que vai ver o jogo, ou que quer jogar o jogo. Se os adeptos quiserem jogar, acho que vamos ganhar", atirou o técnico setubalense.

Mourinho, de 62 anos, mostrou-se satisfeito com o alargamento do leque de opções no plantel, face à recuperação de Amar Dedic e às boas respostas dadas por Leandro Barreiro ou Andreas Schjelderup no recinto do Vitória de Guimarães.

"Quando cheguei, foquei-me num grupo mais reduzido de jogadores e esse leque tem vindo progressivamente a ficar maior. Começo a olhar para alguns jogadores de uma maneira diferente, com olhos mais positivos. Isso ajuda-me. Algum tipo de dúvida pode surgir, mas são problemas bons e eu fico contente, pois o plantel tem vindo a aumentar em opções", salientou Mourinho, que conta poder usar já Dedic.

O treinador negou que António Silva tenha perdido a titularidade e alertou para os perigos que o ex-Benfica Alejandro Grimaldo poderá causar, tanto na bola parada como na dinâmica ofensiva dos germânicos, e frisou o caráter importante do jogo.

"Quando o encontro acabar, e se perdermos, ainda estarão 12 pontos em disputa. Com 12 pontos, qualificamo-nos. Contudo, se olharmos para quatro jogos e zero pontos, temos de ser muito otimistas para dizer que vamos fazer 12 pontos em 12. Claro que é um jogo importante. Se ganharmos, estamos completamente na luta. Se não ganharmos, obviamente que a situação ficará muito mais difícil para nós. Tem de ser um jogo jogado com a alma de quem quer muito ganhar e, ao mesmo tempo, sem receio dessa responsabilidade", vincou o técnico do clube de Lisboa.

O Benfica, 35.º e penúltimo colocado, ainda sem pontos, e os alemães do Bayer Leverkusen, em 30.º, com dois, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, que terá a arbitragem do italiano Simone Sozza.

