Lara Martins renova com o Benfica

“O Benfica é o meu clube de coração e poder continuar a ajudar a equipa é uma mais-valia", disse a jogadora, citada pelos meios de comunicação do emblema lisboeta.



Lara Martins, que na última época participou em 26 jogos e apontou nove golos, conta no currículo com três títulos de campeã, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga, além de um campeonato de juniores, também pelas "águias".