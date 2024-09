Liga dos Campeões. Aursnes, Renato Sanches e Tiago Gouveia ainda ausentes no Benfica

De resto, o treinador do Benfica, Bruno Lage, contou com os restantes jogadores no apronto, aberto durante 15 minutos à comunicação social, antes da viagem para a Sérvia, onde os ‘encarnados’ fazem a estreia na Liga dos Campeões.



Já no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Bruno Lage e um jogador vão fazer, em conferência de imprensa, de antevisão do encontro, às 19:55 locais (18:55 em Lisboa).



O Benfica visita na quinta-feira o Estrela Vermelha, em encontro da primeira jornada da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo britânico Michael Oliver.