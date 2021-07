Luís Filipe Vieira renuncia à presidência do Benfica

Na última sexta-feira, o Sport Lisboa e Benfica confirmou que a presidência do clube ia passar a caber a Rui Costa. A nomeação contou com "o apoio unânime dos membros da direção", anunciou o clube. O antigo internacional português assumiu também a presidência da administração da SAD.



Em causa estão "factos ocorridos, essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente" e suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".Foram cumpridos, no quadro desta investigação, mais de 40 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga.No mesmo processo foram igualmente detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".

A posição do Benfica



Em comunicado, a Direção do Sport Lisboa e Benfica veio entretanto confirmar que "recebeu do presidente da Mesa da Assembleia Geral a carta de renúncia ao mandato enviada por Luís Filipe Vieira"., lê-se no mesmoA cúpula do clube da Luz apela, por último, "à união de todos os Benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do Clube".