Marco Silva. "Acreditamos que Palhinha vai acrescentar algo importante"

"Estamos satisfeitos, é o regresso a Portugal de um internacional português, um jogador que esteve comigo durante duas temporadas. Quando contratamos um jogador como o João é porque acreditamos que vai acrescentar algo importante. Tinha falado muito do perfil que procurávamos para aquela posição e, nesse aspeto, decidimos ir pelo João", disse, em conferência de imprensa.

Marco Silva, que falava durante a antevisão ao encontro com o Aarhus, da segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, agendado para quinta-feira, na Dinamarca, ressalvou, contudo, que o médio contratado ao Bayern Munique "é um jogador como todos os outros".

O Benfica confirmou hoje a contratação de Palhinha aos bávaros, por 14 milhões de euros (ME) fixos, sendo que o jogador, que assinou até 2030, vai reencontrar Marco Silva no clube lisboeta, depois de terem trabalho juntos nos ingleses do Fulham durante duas épocas, entre 2022 e 2024.

Apesar do impacto que Palhinha poderá ter nos `encarnados`, Marco Silva afastou, prontamente, que já tenha à sua disposição qualquer "equipa de sonho" e salientou que ainda "há muito a melhorar".

"Mal era se um treinador, passado oito semanas, tivesse a equipa de sonho. A equipa está muito longe do que pode ser. Não estou a retirar expectativas ou objetivos. Neste clube, o objetivo é muito claro, mas também gosto de ser honesto ao máximo. Temos vindo a jogar bem, a fazer jogos bons, mas há muito a melhorar para sermos mais fortes", alertou.

Por outro lado, escusou-se a comentar eventuais reforços que possam ainda chegar até ao fecho das inscrições em Portugal (04 de setembro).