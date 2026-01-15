Médio benfiquista Richard Ríos sofreu luxação anterior traumática do ombro direito

A informação foi prestada pela assessoria de imprensa dos encarnados, que não revelou para já o tempo de paragem do internacional colombiano, nem se o jogador será submetido a qualquer tipo de intervenção cirúrgica para debelar a lesão.



Ríos saiu lesionado aos 43 minutos do jogo de quarta-feira frente ao FC Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal e que os encarnados perderam por 1-0, sendo afastados da prova.



Entretanto, foi igualmente revelado "que decorreu com sucesso" a intervenção cirúrgica para tratamento de instabilidade anterior do ombro direito do médio João Veloso, realizada no Hospital da Luz e acompanhada pelo departamento médico do Benfica.



Joao Veloso, de 20 anos, saiu lesionado do último jogo da equipa B em 2025, vitória em casa do Académico de Viseu por 2-1. O jovem médio estreou-se na equipa principal na última temporada, tendo disputado dois jogos, enquanto na presente época já marcou presença em quatro encontros.

