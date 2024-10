Melhor jovem de futsal do mundo renova com Benfica

O ala Lúcio Rocha, eleito pelo site Futsal Planet o melhor jogador jovem de futsal do mundo em 2023, prolongou contrato com o Benfica até 2028, anunciou o clube encarnado no seu site oficial.

“É a continuação de um sonho tornado realidade prolongar a minha ligação a este clube que me acolheu desde que cheguei cá, tanto os adeptos como toda a gente que aqui trabalha”, disse o jogador de futsal do Benfica, de 20 anos.



O jovem jogador mostra confiança na nova temporada do Benfica afirmando que “as expectativas são sempre altas, pois é impossível jogar no clube e não ter as expectativas altas”, acrescentado ainda que a equipa está unida.



Lúcio Rocha, formado no Caxinas, chegou à Luz em 2021 e soma de águia ao peito 76 jogos, com 20 golos marcados, tendo já conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, em 2023.



O jogador dos encarnados foi um dos eleitos de Portugal para o Mundial de futsal de 2024, prova em que a formação das quinas, que defendia o título, foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Cazaquistão.