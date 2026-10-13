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Liga Europa
Montenegrino e albanês arbitram jogos de Benfica e Torreense na Liga Europa
O montenegrino Nikola Dabanovic vai arbitrar a receção do Benfica ao Celtic, com o albanês Enea Jorgji a dirigir o encontro entre o Torreense e o Sunderland, anunciou a UEFA.
Na segunda jornada da fase de liga, os ‘encarnados’ recebem os escoceses na quinta-feira, com Dabanovic a ter os compatriotas Srdan Jovanovic e Vladan Todorovic como assistentes e o neerlandês Pol van Boekel como videoárbitro.
Este vai ser o segundo encontro do Benfica arbitrado por Dabanovic, que tinha estado no triunfo das ‘águias’ em casa do Lech Poznan, por 4-2, na fase de grupos da Liga Europa de 2020/21.
Na estreia como visitado nas competições europeias, o Torreense joga no mesmo dia com os ingleses do Sunderland, em Leiria, onde Enea Jorgji terá os também albaneses Denis Rexha e Ridiger Çokaj como assistentes, enquanto o italiano Daniele Doveri será o VAR.
Enea Jorgji vai arbitrar apenas pela segunda vez uma equipa portuguesa, quase três anos depois de ter dirigido o triunfo caseiro do Sporting sobre os polacos do Raków, por 2-1, igualmente na Liga Europa.
Na primeira jornada da fase de liga da Liga Conferência, o Sporting de Braga visita o Copenhaga, num encontro com arbitragem do neerlandês Joey Kooij, tendo os compatriotas Dyon Fikkert e Murat Kücükerbir como assistentes e Jeroen Manschot como VAR.
Kooij nunca arbitrou uma equipa sénior portuguesa, embora tenha estado num encontro dos sub-19 ‘arsenalistas’ na Youth League em 2023/24, num empate a zero com o Real Madrid.
Na Liga Europa, o português João Pinheiro vai arbitrar a receção do Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ao Crystal Palace, com Luciano Maia e Hugo Marques como assistentes e Tiago Martins como VAR.
João Gonçalves foi nomeado para a Liga Conferência e vai dirigir o encontro entre CSKA Sófia e Mónaco, no qual vai ter os compatriotas Pedro Ribeiro e Tiago Costa com assistentes e André Narciso como VAR.
Este vai ser o segundo encontro do Benfica arbitrado por Dabanovic, que tinha estado no triunfo das ‘águias’ em casa do Lech Poznan, por 4-2, na fase de grupos da Liga Europa de 2020/21.
Na estreia como visitado nas competições europeias, o Torreense joga no mesmo dia com os ingleses do Sunderland, em Leiria, onde Enea Jorgji terá os também albaneses Denis Rexha e Ridiger Çokaj como assistentes, enquanto o italiano Daniele Doveri será o VAR.
Enea Jorgji vai arbitrar apenas pela segunda vez uma equipa portuguesa, quase três anos depois de ter dirigido o triunfo caseiro do Sporting sobre os polacos do Raków, por 2-1, igualmente na Liga Europa.
Na primeira jornada da fase de liga da Liga Conferência, o Sporting de Braga visita o Copenhaga, num encontro com arbitragem do neerlandês Joey Kooij, tendo os compatriotas Dyon Fikkert e Murat Kücükerbir como assistentes e Jeroen Manschot como VAR.
Kooij nunca arbitrou uma equipa sénior portuguesa, embora tenha estado num encontro dos sub-19 ‘arsenalistas’ na Youth League em 2023/24, num empate a zero com o Real Madrid.
Na Liga Europa, o português João Pinheiro vai arbitrar a receção do Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ao Crystal Palace, com Luciano Maia e Hugo Marques como assistentes e Tiago Martins como VAR.
João Gonçalves foi nomeado para a Liga Conferência e vai dirigir o encontro entre CSKA Sófia e Mónaco, no qual vai ter os compatriotas Pedro Ribeiro e Tiago Costa com assistentes e André Narciso como VAR.
(Com Lusa)