Moreirense empata com Benfica e afasta "águias" da Taça da Liga

As duas equipas terminaram a fase de grupos com os mesmos sete pontos e com a mesma diferença de golos (3), mas a formação de Moreira de Cónegos tem mais um golo marcado (7 contra 6), permitindo-lhe, por isso, vencer o grupo.O treinador alemão Roger Schmidt fez quatro alterações no conjunto 'encarnado' comparativamente com o último jogo, frente ao Penafiel. Os internacionais António Silva e Gonçalo Ramos, que estiveram com a seleção portuguesa no Mundial do Qatar, integraram o 'onze' inicial.O Benfica iniciou a partida com um futebol muito rápido e a exercer muita pressão. O primeiro lance de perigo junto da baliza de Pasinato aconteceu aos seis minutos, altura em que António Silva saltou mais alto, mas cabeceou por cima na resposta a um pontapé de canto.Os 'encarnados' continuaram sem dar descanso à formação da casa, que, por outro lado, sentia, até esta altura, alguma dificuldade em contrariar esta supremacia.Aos nove minutos, após uma perigosa perda de bola do Moreirense, o Benfica quase aproveita o deslize. Gonçalo Ramos recebeu a bola à entrada da área e atirou em arco para a baliza, mas Pasinato 'voou' e defendeu para canto.O primeiro remate do Moreirense à baliza contrária surgiu aos 13 minutos, num lance em que André Luís, de fora da área e em posição central, atirou muito por cima.O Moreirense foi crescendo no terreno e acercar-se mais da baliza adversária e, aos 21 minutos, João Camacho deixou um aviso com um potente remate à barra.Aos 24 minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Moreirense por mão na bola de Florentino. André Luís não desperdiçou a oportunidade e colocou a formação da casa na frente do marcador, aos 25.O segundo golo do Moreirense esteve muito perto de acontecer aos 32 minutos, com um remate de Frimpong na ressaca de um canto, obrigando Vlachodimos a fazer uma grande defesa.No entanto, ainda antes do intervalo, e depois algumas ameaças, o Benfica chegou ao empate com um golo de Gonçalo Ramos, aos 43. Rafa entrou pela direita e fez o passe para o ponta de lança desviar na cara de Pasinato.Após o intervalo, o Benfica voltou a entrar muito forte e os primeiros minutos foram de grande dificuldade para o Moreirense conseguir segurar os ataques do adversário, tendo desperdiçado várias oportunidades claras para se adiantar, tendo encontrado um Pasinato em dia sim, guarda-redes que acabou por segurar o empate.Aos oucos, o Moreirense voltou a conseguir equilibrar a contenda e, aos 76 minutos, também teve uma grande oportunidade, com uma bola ao poste a remate de André Luís.