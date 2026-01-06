Mourinho debate-se com "problema de lesões" no Benfica

Pouco mais de uma semana depois do último encontro entre as duas equipas, que terminou empatado a duas bolas, no terreno do SC Braga, as águias voltam a encontrar os minhotos na luta por uma vaga na final da Taça da Liga.



As condições do plantel que chega a Leiria são, no entanto, diferentes, com as lesões de Enzo Barrenechea e António Silva no decorrer da semana.



Na antevisão do encontro, José Mourinho confirmou que não pensa na gestão da equipa, mesmo numa fase em que ainda consegue responder positivamente às lesões.



“É um mês com tantos jogos, que um jogador que esteja lesionado duas semanas não joga seis jogos”, acrescentou o técnico.



“Dentro desta colaboração nasce a proteção aos problemas de lesões que temos neste momento, sem ter de reinventar”, referiu o treinador benfiquista, exaltando a parceria que tem desenvolvido com Nelson Veríssimo e a equipa B do Benfica, para a utilização de jovens jogadores da formação.



A par de Enzo, lesionado no ombro, e de António Silva, com uma mialgia na coxa direita, José Mourinho continua a não contar com Samuel Soares, ausente devido a lesão. Trubin será titular dos encarnados no encontro desta quarta-feira, não havendo alterações na baliza.



No meio campo, Manu Silva, que teve a sua primeira titularidade na vitória frente ao Estoril na última jornada do campeonato, e Aursnes são os escolhidos por Mourinho para colmatar a ausência de Barrenechea.



Mesmo no limite de esforço, como já havia confirmado o treinador das águias, o número 8 do Benfica entra diretamente para o onze inicial frente ao SC Braga.



O Benfica, clube com mais troféus da Taça da Liga (oito) e vencedor da última edição da prova, prepara-se para repetir a meia-final disputada na época passada, que venceu por 3-0. Ainda assim, José Mourinho não espera facilidades e deixou elogios ao adversário: “Tem tudo para ser um bom jogo”.



Com mais de 30 finais disputadas no palmarés, o técnico português nunca jogou a Taça da Liga, mas garante que não perdeu o “apetite” de ganhar mais.



A conquista da prova “não muda a história do clube, mas pelo grupo e pelos adeptos gostava de conseguir ganhar o troféu”, acrescentou.



Benfica e SC Braga discutem esta quarta-feira a última vaga na final da Taça da Liga, às 20h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Na noite desta terça-feira, o primeiro finalista será apurado no jogo entre Sporting e Vitória SC.