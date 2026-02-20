Mourinho diz que tem sido difícil gerir a equipa após duelo com Real Madrid

“Não posso deixar de reconhecer que a partir daquele minuto 50 até agora que não tem sido fácil gerir emocionalmente tudo o que aconteceu e continua a acontecer. Mas, há jogo amanhã (sábado), um jogo importante para as nossas ambições e é fundamental ganhar”, afirmou à BTV José Mourinho.



Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.



Em declarações exclusivas à televisão dos ‘encarnados’, já que não se realizou conferência de imprensa, Mourinho acabou por nunca abordar diretamente o caso, numa altura em que ‘chovem’ várias criticas pelo mundo fora a condenar a atitude do treinador português e do próprio Benfica, e apontou todas as atenções para o duelo de sábado com o AFS, da 23.ª jornada da I Liga.



“O AFS agora joga melhor. A equipa está melhor organizada defensivamente. Mas, se queremos continuar a olhar para cima e não para baixo, se queremos continuar a olhar para o FC Porto e Sporting e não para o Gil Vicente ou Sporting de Braga, temos de ganhar este jogo”, disse o técnico de 63 anos.



Além de Prestianni, castigado, Mourinho avançou que o norueguês Aursnes também vai falhar a partida frente ao lanterna-vermelha do campeonato, mas por questões físicas.



“Ele vai ter de parar para podermos ter alguma esperança que possa jogar em Madrid. Não está em mínimas condições para ir a jogo”, explicou.



O encontro entre o Benfica e o AFS, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Miguel Fonseca (AF Porto).



O Benfica segue no terceiro posto, com 52 pontos, enquanto o Aves, que vem da sua primeira vitória na I Liga (3-0 ao Estoril Praia), é último, com oito.

