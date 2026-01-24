Mourinho lança Estrela da Amadora sem abordar contestação dos adeptos

Ao final da manhã, apresentaram-se junto ao Centro de estágios do Seixal cerca de 200 adeptos, insatisfeitos com os resultados desportivos, o que, segundo a imprensa, obrigou a um reforço no local por parte da Polícia de Segurança Pública.



Os adeptos, que exigiam falar com a direção presidida por Rui Costa, foram autorizados a entrar no recinto, com a imprensa a avançar que alguns foram recebidos e, posteriormente, foi dada autorização a que todos entrassem.



Na declaração ‘unilateral’ aos meios do clube, José Mourinho não foi abordado em relação a esta questão, limitando-se a falar do desempenho da equipa e do jogo de domingo em casa com o Estrela da Amadora, com início às 18:00.



O Benfica, que viu chegar Mourinho em setembro para o lugar do despedido Bruno Lage, segue, à entrada para a 19.ª jornada, no terceiro lugar da Liga, a distantes 10 pontos do líder FC Porto, tendo sido eliminado na Taça da Liga e Taça de Portugal.



Na ‘Champions’, competição em que foi derrotado na quarta-feira na sétima jornada, na visita à Juventus (2-0), os ‘encarnados’ estão em zona de não apuramento para o play-off (29.º) e recebem na quarta-feira o Real Madrid, na última jornada da fase de liga.