Mourinho. "Os treinadores do Sporting e do FC Porto são melhores do que eu"

José Mourinho, admitiu que uma eventual derrota contra o FC Porto afasta o Benfica da luta pelo título de campeão nacional de futebol, mas prometeu ir "com tudo" atrás desse objetivo.



"Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de sete pontos. Imaginando que se podem transformar em 10, obviamente, seria um passo de gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem", reconheceu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.







Mourinho começou por analisar o adversário, agora orientado pelo italiano Francesco Farioli, destacando a organização tática dos "dragões". No entanto, o técnico sublinhou que jogar na Luz obriga o Benfica a assumir o protagonismo.

"Neste balneário, não se fala em desistir. Enquanto houver hipóteses matemáticas, o título é o nosso objetivo", afirmou o técnico, reforçando a mensagem já passada pelo presidente Rui Costa.Recordando jogos anteriores, Mourinho enfatizou a necessidade de ter "controlo total nas diferentes fases do jogo", evitando erros defensivos que possam ser fatais num clássico.Confrontado com a recente troca de palavras agressiva entre os presidentes de FC Porto e Sporting (André Villas-Boas e Frederico Varandas), Mourinho preferiu o distanciamento estratégico, mas não sem uma ponta de ironia."Presidente é presidente e treinador é treinador. Eles são quem nos emprega e são hierarquicamente superiores. Longe de mim comentar as palavras trocadas entre eles. O meu trabalho é analisar o jogo propriamente dito."Num momento de falsa modéstia que captou a atenção dos jornalistas, Mourinho chegou a afirmar que, neste momento, "os treinadores do Sporting e do FC Porto são melhores do que eu", uma frase interpretada como uma forma de retirar pressão aos seus jogadores e colocá-la nos rivais.