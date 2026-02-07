Benfica
Futebol Nacional
Mourinho `torce` pelo Sporting no clássico do Dragão
O treinador do Benfica, José Mourinho, considera que o melhor resultado para os ‘encarnados’ no clássico da I Liga seria que o líder FC Porto perdesse com o Sporting, na segunda-feira.
“Esquecendo o nome dos clubes, que não quero ir por aí, eu diria que era melhor para nós que o primeiro classificado [o FC Porto] perdesse”, deixou escapar o técnico do terceiro classificado, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Alverca.
Antes, no entanto, Mourinho já tinha assumido que vencer o embate da 21.ª jornada “é o único resultado que interessa” ao Benfica, porque, se isso não acontecer, “o jogo de segunda-feira [entre FC Porto e Sporting] passa a ter um significado muito reduzido” para a sua equipa.
Na 20.ª jornada, o FC Porto ter sofrido a primeira derrota no campeonato, ao perder por 2-1 na visita ao Casa Pia, depois de o Benfica empatar 1-1 no terreno do Tondela, enquanto o Sporting venceu de forma sofrida na receção ao Nacional, por 2-1, como novo golo nos descontos.
Esses resultados mantiveram o Benfica no terceiro lugar, mas a cinco pontos do Sporting e a nove do FC Porto, adversários que se defrontam na segunda-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.
Apesar da distância que separa o clube da Luz do topo da classificação, o antigo treinador dos ‘azuis e brancos’, agora na Luz, assegura que é “muito pragmático” e que vai “à caça” do primeiro lugar.
“Neste momento é matematicamente possível dar a volta. Vamos atrás deles! Agora, como dizia anteriormente, para na segunda-feira podermos esperar o resultado do jogo com alguém a perder pontos, se não os dois, só ganhando. Temos de ganhar amanhã [no domingo]”, reforçou.
O Benfica recebe o Alverca no domingo, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Bruno Costa [AF Viana do Castelo].
Em caso de vitória, a equipa orientada por José Mourinho garante que recupera ‘terreno’ relativamente a pelo menos um dos dois rivais que seguem na frente do campeonato, o FC Porto, que lidera com 55 pontos, e o Sporting, que segue atrás, com 51, mais cinco do que os 46 contabilizados pelos ‘encarnados’.
Já o Alverca, orientado por Custódio Castro, segue na 10.ª posição, com 24 pontos que o posicionam, segundo o técnico ‘encarnado’, “na tranquilidade e não na pressão da luta pela permanência”.
“É uma equipa que não constrói muitas oportunidades de golo, mas que faz golos. Uma equipa perigosa”, advertiu Mourinho.
