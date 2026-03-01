Mourinho usa "classificação virtual" para motivar plantel





(Com Lusa)





“Há classificações reais e virtuais. A real é a que conta, mas, se nós nos quisermos agarrar à virtual, há uma diferença fundamental. A real é a real, mas, como líder de um grupo, tenho de me agarrar também à virtual e essa é uma motivação para nós. Sabemos perfeitamente o que tem acontecido”, vincou o setubalense de 63 anos.Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo em casa do Gil Vicente, José Mourinho abordou as polémicas de arbitragem em algumas vitórias dos rivais FC Porto e Sporting, que tiveram novo capítulo na receção dos portuenses ao Arouca.“Quero ficar no Benfica, mas com um campeonato que seja único e não haja dois. Não gosto de jogar ao mesmo tempo o campeonato real e virtual. Neste momento, estamos a jogar dois. Quero respeitar o meu contrato com o Benfica e se o Benfica quiser ficar comigo mais anos, assino sem acrescentar nenhuma vírgula, mas não quero jogar mais dois campeonatos”, avisou o treinador, que não quis comentar a grande penalidade assinalada ao FC Porto na reta final da partida, de forma direta.Pela frente, os ‘encarnados’ terão o Gil Vicente, a equipa-sensação da temporada, ao cimentar-se na quinta posição da tabela classificativa, o que leva o treinador a esperar um embate “difícil”, na esperança que o seja apenas devido ao adversário.“O Gil Vicente está em quinto lugar e tem feito um campeonato extraordinário. Há um grande trabalho estrutural e o ‘mister’ [César Peixoto] tem sabido potenciar ao máximo os seus jogadores e fazer uma grande equipa. Vai ser um jogo difícil. Nós esperamos que seja só difícil pelo adversário”, alertou o treinador do clube da Luz.Para o encontro, José Mourinho revelou as ausências, devido a lesão, de Sudakov e Bruma, e também apontou que Lukebakio não poderá jogar de início e deve ficar novamente fora das opções, apesar de poder integrar a convocatória para o duelo.“O Sudakov foi lesionado para Madrid, com muito poucas possibilidades de jogar. O Lukebakio não está lesionado, mas numa situação que não é fácil. Em Madrid, ele só poderia ser utilizado nos últimos 10 minutos de jogo e, no caso de estarmos empatados, como é que jogaria mais 30, em caso de prolongamento? O Ivanovic entrou para dar velocidade do lado esquerdo, atacar mais esse espaço e ser mais uma presença na área”, explicou, sobre a entrada do ponta de lança para o flanco.O Benfica, terceiro colocado, com 55 pontos, visita o Gil Vicente, quinto, com 40, na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, em partida da 24.ª jornada da I Liga, com a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.