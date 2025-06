Mundial clubes. Benfica quer surpreender o Chelsea

Os encarnados vão ter pela frente o vencedor da Liga Conferência e quarto classificado da Premier League 2024/25, um clube que já arrebatou todos os troféus nacionais e internacionais, e tem um plantel dos mais caros da Europa.



Um dos ativos mais valiosos dos "blues" é Enzo Fernández, o mais dispendioso jogador dos londrinos, contratado ao Benfica por 121 milhões de euros, em 2023, depois de o médio ajudar a Argentina a conquistar o Mundial do Qatar2022, após apenas meio ano na Luz.



A formação londrina tem ainda do seu lado um passado imaculado face ao Benfica, com três vitórias em três jogos, nos quartos de final da Liga dos Campeões 2011/12 (1-0 na Luz e 2-1 em Stamford Bridge) e final na Liga Europa 2012/13 (2-1 em Amesterdão).



Desta forma, tudo aponta para a vitória do Chelsea, que no Mundial de clubes ficou no segundo lugar do Grupo D, com duas vitórias, por 2-0 face ao Los Angeles FC e por 3-0 ao Espérance Tunis, e, pelo meio, um desaire por 3-1 face ao Flamengo.



O português Pedro Neto, que inaugurou o marcador face a norte-americanos e brasileiros, tem sido, junto a Enzo Fernández, um dos destaques do "onze" do italiano Enzo Maresca, no qual Cole Palmer, a estrela da companhia, tem estado "apagado" e o português Dário Essugo, reforço para 2025/26, já se estreou.



Encarnados avançam com os seus trunfos



Nos Estados Unidos o Benfica impressionou mais do que os londrinos, depois de uma época falhada, em que só conseguiu conquistar a Taça da Liga, ficando-se pelo segundo lugar na I Liga e pela final da Taça de Portugal, perdida com grande polémica para o Sporting.



No Mundial de clubes, o "onze" de Bruno Lage começou por recuperar de 0-2 para 2-2 frente ao Boca Juniors, chegando à igualdade, por Otamendi, já reduzido a 10, depois goleou o Auckland City por 6-0 e, a fechar, conseguiu o primeiro triunfo de sempre, à 14.ª tentativa, face ao Bayern Munique (1-0).



Um golo do jovem norueguês Andreas Schjelderup, logo aos 13 minutos, e três defesas enormes do guarda-redes ucraniano Trubin valeram ao Benfica a vitória no Grupo C, contra todas as expectativas, e colocaram as ‘águias’ na rota do Chelsea.



Para o embate com os "bleus", Lage já vai poder utilizar o defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras e o avançado italiano Belotti, que falharam o Bayern por castigo, e também o médio Florentino, recuperado da lesão sofrida no primeiro jogo.



Os encarnados vão em busca dos "quartos" e também de um prémio de 12,150 milhões de euros (ME), para juntar aos 26,126 ME já embolsados – 14,6 ME pela presença, 3,7 ME pelos dois triunfos, 926.000 pelo empate e 6,9 ME pela qualificação para os "oitavos".



O Benfica e o Chelsea defrontam-se no sábado pela quarta vez, no segundo encontro dos oitavos de final do renovado Mundial de clubes, marcado para as 21h00 em Lisboa, no Bank of América Stadium, em Charlotte, Estados Unidos.