Noronha Lopes avança à liderança do Benfica

Noronha Lopes, de 58 anos, volta a concorrer a um ato eleitoral dos encarnados, cinco anos após ter perdido para Vieira a corrida à presidência, em 29 de outubro de 2020, recebendo 34,71% dos votos, contra 62,59% do antigo líder benfiquista. Rui Gomes da Silva, também candidato, ficou nos 1,64%.



O empresário, sócio número 5.001, é o segundo candidato a apresentar-se ao escrutínio que deverá decorrer em outubro, depois de João Diogo Manteigas ter anunciado a sua candidatura em setembro do ano passado.



Enquanto João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas já assumiram a intenção de ir a votos, Marco Galinha admitiu em janeiro a possibilidade de avançar para uma candidatura, ainda que, até ao momento, não a tenha oficializado.



Martim Mayer e Cristóvão Carvalho são outros nomes que têm sido avançados como potenciais concorrentes ao próximo ato eleitoral, sendo que o segundo, através da sua assessoria de comunicação, anunciou na semana passada que iria apresentar uma candidatura, para no dia seguinte recuar e referir que apenas pretende promover um debate entre adeptos e sócios benfiquistas.



O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo "Cartão Vermelho", sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.



No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.