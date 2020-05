Nuno Grilo e Fábio Vidrago terminam ligação ao Benfica

Na nota, os encarnados lembram que Nuno Grilo representou o clube nas três últimas épocas, com a conquista de uma Taça de Portugal e uma Supertaça, naquela que foi a sua segunda passagem pela Luz, tendo na primeira vencido uma Supertaça.



Já Fábio Vidrago esteve ligado ao Benfica nas últimas quatro épocas, conquistando uma Taça de Portugal e duas Supertaças.



Na última semana, o Benfica tem anunciado várias saídas de jogadores nas modalidades, e no andebol o fim da ligação com Nuno Grilo e Fábio Vidrago junta-se às de Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira e Carlos Molina, anunciadas nos últimos dias.



Em Portugal, as competições de andebol foram canceladas sem atribuição de título, em 29 de abril, devido à pandemia de covid-19, tal como sucedeu com futsal, hóquei em patins, basquetebol e voleibol.