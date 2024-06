Nuno Resende deixa de treinar equipa de hóquei do Benfica

Nuno Resende, que falava em conferência de imprensa após a derrota com o FC Porto (3-1) e que atribuiu o 25.º título nacional aos "dragões", aproveitou para agradecer os “três anos fantásticos” que passou no Benfica.”, começou por dizer.O treinador salientou que, desde o primeiro dia em que chegou ao Benfica, trabalhou afincadamente com o intuito de fazer a equipa crescer.”, destacou.Com um discurso pausado e claro, Nuno Resende diz compreender a decisão do Benfica, motivo pelo qual está sereno.”, concluiu.Nesta conferência de imprensa após o quarto jogo da final com os portistas, Nuno Resende aproveitou também para dar os parabéns pela conquista do título nacional do FC Porto.Do lado dos "dragões", agora campeões nacionais, nenhum elemento da equipa técnica compareceu na conferência de imprensa.