Pavlidis melhor jogador da I Liga em dezembro

Numa escolha dos treinadores dos clubes da I Liga, o internacional grego, que marcou quatro golos em dezembro, recebeu 21,37% dos votos, ficando à frente do avançado colombiano Luis Suárez (Sporting), com 16,24%, e do médio uruguaio Rodrigo Zalazar (Sporting de Braga), com 9,40%.



O italiano Francesco Farioli, do FC Porto, foi escolhido como o melhor treinador, com os ‘dragões’ a verem Diogo Costa e o polaco Jan Bednarek galardoados nas categorias de guarda-redes e defesa, respetivamente, enquanto Zalazar recebeu o prémio de médio do mês.



Na II Liga, Carlos Daniel, do Marítimo, foi escolhido como o melhor jogador e o melhor médio, tendo Nelson Veríssimo, que comanda o Benfica B, recebido o prémio de melhor treinador.



O Marítimo, líder da II Liga, recebeu ainda os prémios de melhor guarda-redes (Samu) e melhor defesa (Madsen), com André Clóvis (Académico de Viseu) a ser escolhido pela terceira vez como melhor avançado.

