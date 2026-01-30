Benfica
Presidente da Liga vê futebol valorizado com negócio televisivo do Benfica e ranking da UEFA
O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, considera que o negócio da venda dos direitos televisivos do Benfica valoriza as competições lusas, tal como o desempenho dos clubes nacionais nas competições europeias.
“Primeiro, há que dar os parabéns ao Benfica por ter conseguido fazer esse negócio, esse aumento dos seus valores”, começou por dizer Reinaldo Teixeira, aludindo à venda dos direitos do Benfica das épocas desportivas 2026/27 e 2027/28 à NOS, por 104,6 milhões de euros (ME).
Os direitos audiovisuais dos dois escalões profissionais do futebol português vão passar a ser negociados de forma centralizada, a partir de 2028/29, na sequência do modelo promulgado em março de 2021, resultante do memorando de entendimento assinado em 19 de janeiro do mesmo ano por Federação Portuguesa de Futebol e LPFP.
“Estamos esperançados que esse contributo do Benfica, juntamente com as demais sociedades desportivas, nos ajude a que todos elevem a fasquia do montante dos direitos televisivos, que, no fundo, é aquilo que o nosso futebol merece, não só pela qualidade dos jogadores, mas também pelo que conseguimos alcançar, como foi, agora, com a chegada ao sexto lugar do ranking [da UEFA]”, disse o presidente da LPFP, na zona mista do primeiro Congresso do Futebol Português, em Oeiras.
Reinaldo Teixeira afirmou que “a equipa da Liga de Centralização [a empresa do organismo responsável pela negociação] está a ter uma ação forte a nível nacional junto de operadores, mas também uma ação forte junto dos meios internacionais", salientando que o futebol português "tem de ser mais reconhecido, mais visto e mais comprado a nível internacional".
“É isso que estamos a fazer. Ou seja, a nossa equipa da Liga de Centralização está a trabalhar com várias geografias para conseguirmos, de facto, que na época de 2028/29, os nossos valores internacionais sejam bem diferentes dos atuais”, vincou.
Relativamente ao desempenho das equipas portuguesas nas competições da UEFA, o dirigente felicitou os quatro emblemas, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, que permanecem em prova.
“Primeiro, dou os parabéns às quatro equipas, porque o mérito é todo delas, das suas estruturas, dos seus jogadores, do seu corpo técnico, que permitiram que o nosso futebol chegasse ao ranking desejado. Tínhamos essa meta mais para a frente, mas já conseguimos chegar lá”, frisou, ambicionando melhorar esta classificação: “No futuro, queremos olhar para cima e não para baixo”.
Igualmente nas declarações aos jornalistas, Reinaldo Teixeira deixou uma palavra de solidariedade para “todos, desportistas e cidadãos, sem exceção, que foram vítimas" do mau tempo que se tem feito sentir por todo o país, "em particular à sociedade desportiva da União de Leiria”.
A equipa profissional do emblema leiriense vai retomar os treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, nas imediações do pavilhão que acolhe o congresso.
Igualmente passíveis de impactar as competições profissionais podem ser os estragos no Estádio Municipal de Rio Maior, palco previsto para acolher o jogo entre o Casa Pia e o líder da I Liga FC Porto, na segunda-feira, para a 20.ª jornada, que vão ser avaliados hoje pelo organismo liderado por Reinaldo Teixeira.
“Está uma vistoria marcada para hoje. Vai acontecer e esperamos, no fundo, que haja condições para que o jogo se realize lá. É o que nós todos desejamos”, concluiu.
