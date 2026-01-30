Presidente da Liga vê futebol valorizado com negócio televisivo do Benfica e ranking da UEFA

“Primeiro, há que dar os parabéns ao Benfica por ter conseguido fazer esse negócio, esse aumento dos seus valores”, começou por dizer Reinaldo Teixeira, aludindo à venda dos direitos do Benfica das épocas desportivas 2026/27 e 2027/28 à NOS, por 104,6 milhões de euros (ME).



Os direitos audiovisuais dos dois escalões profissionais do futebol português vão passar a ser negociados de forma centralizada, a partir de 2028/29, na sequência do modelo promulgado em março de 2021, resultante do memorando de entendimento assinado em 19 de janeiro do mesmo ano por Federação Portuguesa de Futebol e LPFP.



“Estamos esperançados que esse contributo do Benfica, juntamente com as demais sociedades desportivas, nos ajude a que todos elevem a fasquia do montante dos direitos televisivos, que, no fundo, é aquilo que o nosso futebol merece, não só pela qualidade dos jogadores, mas também pelo que conseguimos alcançar, como foi, agora, com a chegada ao sexto lugar do ranking [da UEFA]”, disse o presidente da LPFP, na zona mista do primeiro Congresso do Futebol Português, em Oeiras.



Reinaldo Teixeira afirmou que “a equipa da Liga de Centralização [a empresa do organismo responsável pela negociação] está a ter uma ação forte a nível nacional junto de operadores, mas também uma ação forte junto dos meios internacionais", salientando que o futebol português "tem de ser mais reconhecido, mais visto e mais comprado a nível internacional".



“É isso que estamos a fazer. Ou seja, a nossa equipa da Liga de Centralização está a trabalhar com várias geografias para conseguirmos, de facto, que na época de 2028/29, os nossos valores internacionais sejam bem diferentes dos atuais”, vincou.



Relativamente ao desempenho das equipas portuguesas nas competições da UEFA, o dirigente felicitou os quatro emblemas, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, que permanecem em prova.



“Primeiro, dou os parabéns às quatro equipas, porque o mérito é todo delas, das suas estruturas, dos seus jogadores, do seu corpo técnico, que permitiram que o nosso futebol chegasse ao ranking desejado. Tínhamos essa meta mais para a frente, mas já conseguimos chegar lá”, frisou, ambicionando melhorar esta classificação: “No futuro, queremos olhar para cima e não para baixo”.



Igualmente nas declarações aos jornalistas, Reinaldo Teixeira deixou uma palavra de solidariedade para “todos, desportistas e cidadãos, sem exceção, que foram vítimas" do mau tempo que se tem feito sentir por todo o país, "em particular à sociedade desportiva da União de Leiria”.



A equipa profissional do emblema leiriense vai retomar os treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, nas imediações do pavilhão que acolhe o congresso.



Igualmente passíveis de impactar as competições profissionais podem ser os estragos no Estádio Municipal de Rio Maior, palco previsto para acolher o jogo entre o Casa Pia e o líder da I Liga FC Porto, na segunda-feira, para a 20.ª jornada, que vão ser avaliados hoje pelo organismo liderado por Reinaldo Teixeira.



“Está uma vistoria marcada para hoje. Vai acontecer e esperamos, no fundo, que haja condições para que o jogo se realize lá. É o que nós todos desejamos”, concluiu.

