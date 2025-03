PSG elimina Liverpool, Inter marca encontro com o Bayern

(Com Lusa)





Depois de ter perdido por 1-0 na Luz, o Benfica viu confirmada, na Catalunha, a superioridade do adversário, que se impôs com golos do brasileiro Raphinha, aos 11 e 42 minutos, e de Lamine Yamal, com o melhor tento do encontro, aos 27. Otmendi marcou pelos encarnados aos 11.Ainda assim, o Benfica termina a prova com um dos seus mais proveitosos pecúlios financeiros, 71,8 milhões de euros em prémios UEFA.No duelo mais emocionante da noite, o Paris Saint-Germain, de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, recuperou da injustiça da primeira volta, na qual ‘massacrou’ o Liverpool de Diogo Jota, mas não evitou a derrota por 1-0.Em Anfield Road, a equipa parisiense repetiu o 1-0, mas desta vez a seu favor, graças ao tento de Ousmane Dembelé aos 12 minutos, aproveitando um mau corte seguido de atrapalhação da defesa britânica.No prolongamento de um jogo muito intenso, o PSG foi mais forte, mas o marcador não se alterou: Gonçalo Ramos entrou aos 120+1 para converter um dos penáltis, tal como Vitinha, mas foi o guarda-redes italiano do PSG, Gianluigi Donnarumma, que brilhou mais alto com defesas aos remates do ex-benfiquista Darwin Nuñez e de Curtis Jones.Com o triunfo por 2-0 nos Países Baixos frente ao Feyenoord, o Inter já tinha praticamente garantida a continuidade da prova, sentimento reforçado com um ‘míssil’ do francês Marcus Thuram, aos 12 minutos.O polaco Jakub Moder, de penálti, aos 42, ainda igualou, porém o turco Hakan Çalhanoglu garantiu novo êxito ‘nerazzurri’, também de castigo máximo.O duelo entre equipas alemãs definia o adversário dos italianos na próxima fase e o Bayern Munique viajou até Leverkusen com o conforto de 3-0, ficando-se hoje pelos 2-0, com o inglês Harry Kane a faturar, aos 52, e a assistir, aos 71, para a finalização do defesa canadiano Alphonso Davies.Na quarta-feira, o Atlético Madrid vai tentar reverter o desaire 2-1 sofrido no Bernabéu frente ao eterno rival Real Madrid, encontrando posteriormente os ingleses do Arsenal, que já resolveram nos Países Baixos, após expressivo 7-1 em casa do PSV.Os franceses do Lille jogam em casa após promissora igualdade 1-1 na Alemanha frente ao Dortmund, sendo os candidatos mais fortes a cruzar-se com o FC Barcelona.Já os belgas do Club Brugge têm missão complicada em Inglaterra no recinto do Aston Villa, após terem sido derrotados por 3-1 no seu reduto, no embate que define quem encontra o PSG.