Benfica cai em Barcelona

Terminou a campanha do Benfica na Liga dos Campeões. A segunda-mão dos oitavos de final foi claramente dominada pelos catalães, que venceram por 3-1, resultado feito durante a primeira parte.

Raphinha (11’ e 42’) e Yamal (27’) marcaram os golos que afastaram a equipa portuguesa, de nada valendo o tento de Otamendi apontado aos 13 minutos. O Barcelona segue em frente com um resultado agregado de 4-1, considerando o conjunto das duas mãos da eliminatória.





Em relação à partida na Luz, os ‘encarnados’ lançaram o lateral-esquerdo Samuel Dahl e o médio Florentino para os lugares do castigado Álvaro Carreras e de Leandro Barreiro, enquanto Ronald Araújo substituiu Pau Cubarsí, suspenso, no eixo defensivo ‘blaugrana’.



O encontro foi precedido de um minuto de silêncio pela morte de Carles Miñarro e iniciou-se com maior objetividade do FC Barcelona, que começou a importunar Anatoliy Trubin por Yamal (seis minutos) e Robert Lewandowski (10), inaugurando o marcador logo a seguir.



Ao progredir sob a direita, Yamal tirou Florentino e Otamendi da frente na mesma finta e levantou para o segundo poste, onde Raphinha, solto de marcação, voltou a ‘faturar’ ao Benfica, tal como fez na sétima e penúltima ronda da fase de liga e na semana passada.



A equipa de Bruno Lage não demorou a ripostar, com Andreas Schjelderup a cobrar um canto na esquerda e Otamendi a igualar de cabeça, após toque ligeiro em Lewandowski.



A eliminatória voltava à diferença mínima, mas o Benfica jamais soube estabilizar-se com bola e continuou à mercê da fluidez atacante dos catalães, que viram Dani Olmo errar na resposta ao centro de Alejandro Balde (minuto 20) e Yamal a rasar a baliza lisboeta (24).



O extremo direito brilharia a caminho da meia hora, quando, na sequência de um livre de Raphinha, escapou à pressão de Tomás Araújo e bateu Trubin com uma finalização em arco de pé esquerdo, quebrando mais de um mês sem qualquer tento com o recorde de precocidade a marcar e a assistir num jogo da Liga dos Campeões - 17 anos e 241 dias.



O golpe de génio de Yamal agudizou o desnorte do Benfica, que se mostrava errático no passe e distante da intensidade sem bola do FC Barcelona, abrindo caminho para novas incursões de Raphinha (40 minutos), por cima, e de Lewandowski, detida por Trubin (41).



O antigo avançado de Vitória de Guimarães e Sporting acabaria por ‘bisar’ a três minutos do intervalo, ao dar continuidade à ‘arrancada’ pelo corredor central de Balde com um pontapé cruzado sob a esquerda, num lance validado com recurso ao videoárbitro (VAR).



Apesar de as ‘águias’ necessitarem de quatro golos para inverter a eliminatória, o figurino não se alterou no reatamento e a equipa do alemão Hans-Dieter Flick ameaçou o 4-1 por Araújo (49 minutos) e Frenkie De Jong (65), finalizando para fora uma jogada rendilhada.



A réplica do Benfica foi sempre tímida e, já depois de um tento anulado a Fredrik Aursnes por fora de jogo de Vangelis Pavlidis, só rendeu um remate do grego à figura de Wojciech Szczesny (66 minutos) e um desvio do suplente Zeki Amdouni contra Jules Koundé (86).



(Com Lusa)