Rakel Engesvik reforça equipa de futebol do Benfica

"Mal posso esperar para começar e conhecer todas as jogadoras e o staff técnico e também os adeptos", começou por dizer, em declarações à BTV.



Aos 26 anos, Engesvik tem a primeira experiência internacional da carreira, depois de ter representado o Brann nas últimas três épocas.



“Gosto de jogar um futebol divertido. Gosto de criar oportunidades para as minhas companheiras de equipa e também marcar alguns golos", descreveu ao apresentar-se, assumindo também que um dos seus objetivos passa por chegar à seleção norueguesa, mas notando que, para já, a prioridade é afirmar-se nas encarnadas.



A médio, que conta no currículo com dois títulos no campeonato norueguês, reencontra no Benfica Marit Lund, sua antiga companheira no Brann, que reforçou as tetracampeãs nacionais no início da temporada.



“Ter Marit na equipa significa ter um rosto familiar para mim. É muito bom e espero que ela também esteja feliz", salientou, já depois de ser recebida pela compatriota.



O Benfica informou ainda que Engesvik realizou os habituais exames médicos e, a partir de quarta-feira, “integrará as rotinas da equipa às ordens da treinadora Filipa Patão”.