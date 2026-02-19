Real Madrid enviou "todas as evidências" da denúncia de racismo à UEFA

O Real Madrid comunicou esta quinta-feira que enviou “todas as evidências disponíveis” do alegado episódio de racismo à UEFA. Depois da confirmação de que está a investigar as alegações de racismo durante o embate entre Benfica e Real Madrid, bem como o relatório da partida a contar para a Liga dos Campeões, a UEFA recebeu esta quinta-feira as “provas” que podem comprovar o caso denunciado.