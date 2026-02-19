Benfica
Real Madrid enviou "todas as evidências" da denúncia de racismo à UEFA
O Real Madrid comunicou esta quinta-feira que enviou “todas as evidências disponíveis” do alegado episódio de racismo à UEFA. Depois da confirmação de que está a investigar as alegações de racismo durante o embate entre Benfica e Real Madrid, bem como o relatório da partida a contar para a Liga dos Campeões, a UEFA recebeu esta quinta-feira as “provas” que podem comprovar o caso denunciado.
Em comunicado oficial, o Real Madrid assegura que está a colaborar com o organismo na investigação de alegados comentários racistas de Gianluca Prestianni dirigidos a Vinícius Júnior, no último encontro entre “merengues” e “encarnados” no Estádio da Luz.
A partida foi interrompida aos 50 minutos, após o golo do internacional brasileiro, como obriga o protocolo antirracismo da UEFA, ativado de imediato pelo árbitro.
“O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no desporto e na sociedade”, lê-se no final da nota do clube.
