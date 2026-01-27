Recorde na Champions na mira de Mbappé. Jogo contra o Benfica é decisivo

Tchouaméni regressa aos convocados do Real Madrid para visita ao Benfica

Guarda-redes: Courtois, Andriy Lunin e Fran González.

Defesas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, Álvaro Carreras e Diego Aguado.

Médios: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham e Jorge Cestero.

Avançados: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo García e Mbappé.

Mbappé tem esta quarta-feira, no oitavo jogo da fase de liga da Champions, frente ao Benfica, a última oportunidade esta temporada para ultrapassar o registo de Cristiano Ronaldo, que fez os mesmos 11 golos, em seis partidas da fase de grupos.O internacional gaulês igualou o registo de Cristiano Ronaldo, atual detentor do recorde, com o bis na goleada por 6-1 ao Mónaco, na sétima ronda da prova.A estatística dita que Kylian Mbappé faz, em média, seis remates por jogo na Champions. Uma tentativa certeira no próximo jogo, na visita ao Estádio da Luz, bastará para que continue a inscrever o seu nome na história do futebol internacional enquanto melhor marcador de sempre numa primeira fase da prova milionária.A recente fase de liga da Liga dos Campeões, disputada em oito duelos, concede mais dois jogos em relação ao anterior formato e, com eles, mais oportunidades para elevar um registo que já leva uma década.O ‘Bota de Ouro’ da temporada passada e atual melhor marcador da La Liga e Liga dos Campeões soma 34 golos esta época.O francês Aurélien Tchouaméni regressou esta terça-feira aos convocados do Real Madrid, para a visita ao Benfica, na quarta-feira, para o jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.O médio francês volta às escolhas de Álvaro Arbeloa, depois de ter cumprido castigo frente ao Villarreal, na Liga espanhola, com o treinador a não poder contar com os defesas Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy.Antonio Rüdiger e Trent Alexander-Arnold já estão a trabalhar no campo com a equipa, mas ainda não estão aptos para o regresso à competição, que poderá acontecer apenas no domingo, frente ao Rayo Vallecano.O Real Madrid visita o Benfica, na quarta-feira, às 20:00, em jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.O Benfica está numa situação muito complicada, ocupando o 29.º lugar, com seis pontos, a dois da zona de apuramento para o play-off, com o Real Madrid a ser terceiro, com 15.