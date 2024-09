Ricardo Rocha mantém-se na estrutura técnica do Benfica

Em relação aos elementos que acompanhavam o alemão Roger Schmidt, apenas o ex-defesa central se mantém na equipa de Bruno Lage, que foi anunciado como novo treinador dos 'encarnados' na quinta-feira, num regresso ao clube.



Treinador de guarda-redes, Nuno Santos, que já passou por clubes como Roma, Tottenham ou Lille, também vai trabalhar pela primeira vez com Lage, tal como Ricardo Rocha.



Campeões em 2018/19 pelo Benfica, então comandado por Lage, Jhony Conceição e Alexandre Silva voltam a trabalhar com o treinador do 48 anos, tal como o seu irmão Luís Nascimento, que passou pelas camadas jovens das 'águias'.



Diogo Camacho e Carlos Cachada vão fazer a sua estreia no Benfica, embora tenham acompanhado Bruno Lage nas passagens pelos ingleses do Wolverhampton e pelos brasileiros do Botafogo.



Substituto de Roger Schmidt, Lage vai fazer a sua estreia neste regresso ao Benfica, em 14 de setembro, frente ao Santa Clara, no Estádio da Luz.