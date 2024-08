Roger Schmidt pede concentração para Moreira de Cónegos

O técnico começou por abordar o encontro com os "cónegos" para referir: "O Moreirense acaba de ganhar os dois primeiros jogos no campeonato e tem apresentado um futebol positivo. O que posso dizer é que jogaram muito bem na época passada e é sempre difícil defrontar o Moreirense. O campo é mais pequeno, o que torna tudo mais difícil, e como acaba de mencionar começaram a época de forma muito positiva. Foram corajosos contra o Sp. Braga, mantiveram o foco e neste momento, durante o mercado, temos de manter a concentração, continuar a jogar um bom futebol e vencer jogos. É o que queremos fazer e estamos prontos para isso".







Seguiu-se um conjunto de questões. As dificuldades que o Benfica teve quando jogou a última vez em Moreira de Cónegos. Este jogo é essencial tendo em conta que é em jornada de clássico. Sorteio da Liga dos Campeões, o que seria um bom sorteio? Gosta deste novo formato? Eis as respostas: "Já falámos sobre os nossos objetivos e o que será preciso para corresponder às expectativas. Não temos sido consistentes. Queremos conquistar títulos e precisamos de consistência para isso. De igual modo, temos de manter uma boa qualidade em todos os jogos e isto é muito importante para nós. Estamos plenamente cientes que amanhã vamos ter um grande desafio e queremos aproveitá-lo para mostrar a nossa atitude e motivação. Nos últimos jogos, controlámos mas não marcámos golos decisivos para vencer, não conseguimos dominar e é isso que temos de fazer amanhã. Para ser totalmente honesto, relativamente à segunda questão, há um ou dois anos, quando começaram a conversar sobre este novo formato da Liga dos Campeões, fiquei extremamente satisfeito. Acho que é algo diferente, jogar na Liga dos Campeões é sempre fantástico, é a melhor competição de clubes do mundo. Agora temos uma nova situação, com todas as equipas no mesmo 'grupo', com oito jogos. Estou entusiasmado e quero ver hoje à noite quais as equipas que teremos de enfrentar durante esta fase".



Sobre uma hipotética transferência de Marcos Leonardo frisou: "Queremos continuar a desenvolver o Marcos Leonardo para ser um ponta-de-lança de topo. Acho que já disse tudo sobre isso na última conferência de imprensa. Temos três pontas-de-lança, um deles não está satisfeito com a situação. A partir do momento em que já não quer lutar pela posição, é preciso falar sobre o assunto. Relativamente ao Marcos Leonardo, acreditamos na sua qualidade e no seu potencial. Queremos continuar a desenvolvê-lo para ser um ponta-de-lança de topo. Mas existe muito interesse pelos nossos jogadores. Isto não quer dizer, claro, que todos queiram sair. Nós continuamos interessados em manter os nossos jogadores. A decisão tem de ser tomada por nós porque somos nós que conduzimos a situação. Temos de tomar conta dos nossos jogadores".



A propósito da situação do João Mário afirmou: "Já disse tudo o que posso dizer sobre o mercado. Já afirmei, de forma clara, que precisamos de um plantel de nível muito elevado. É claro que o mercado continua agitado, com muitas movimentações, mas temos de manter a qualidade do nosso plantel. Já comentei várias vezes sobre o João Mário, já afirmei que, para mim, representa um jogador-chave. Claro que não estou contente por ter surgido a possibilidade de o perder, mas também percebo a situação do jogador e respeito as atuais circunstâncias. Tenho tido várias conversas com ele e percebo o que está a sentir. Tenho de aceitar se o jogador decidir deixar o clube".



Finalmente será que Amdouni tem o perfil desejado? Vejamos: "Em primeiro lugar, temos de esperar para ver se vão ser nossos jogadores ou não. Neste momento ainda não assinaram. O Amdouni chegou e posso avançar que estamos muito perto de chegar a esse acordo, sim. Demonstrou muita qualidade, é um jogador flexível no que diz respeito à posição, pode ser também um segundo avançado. Tem o perfil que procuramos e estamos muito contentes com isso. Relativamente a Kaboré, temos de esperar mais um pouco para ver se conseguimos chegar a acordo. Já tinha dito na semana passada que procuramos equilíbrio no plantel, e neste momento só temos o Bah na lateral-direita. Temos de esperar. De forma generalizada, acho que o mercado está cada vez mais rápido, mais agitado. No início as coisas estavam calmas, havia algumas notícias, algum interesse pelos nossos jogadores. Mas uma coisa é o interesse, outra é algo concreto. Não nos podemos precipitar, temos de analisar o mercado de uma maneira muito clara. Estamos prontos para as transferências, mas não sabemos se surgirão outros movimentos até ao fim do mercado. Neste momento, só posso confirmar Amdouni. O meu foco mantém-se no jogo de amanhã".