Roger Schmidt quer o Benfica a vencer e jogar bom futebol

Foto: SL Benfica

O técnico dos encarnados disse que, após a derrota em Famalicão, a equipa tinha de dar uma resposta diferente: "Vencer e jogar bom futebol. Como treinador, estou convencido que se jogares bem a probabilidade de ganhar é maior. Estivemos bem na pré-época. Se perderes pontos no Benfica é sempre uma situação difícil. Sabemos dos nosso objetivos na Liga. Sabemos que temos de fazer muitos pontos. Temos de estar calmos nesta situação. Acreditar em nós, nos jogadores e na nossa forma de jogar. Analisámos o jogo, preparámos da melhor forma para ganharmos. É a única resposta possível, estamos à procura disso, a jogar no nosso estádio. Queremos fazer um bom jogo".



Depois foi questionado sobre o que acha que devia mudar, se estivesse no lugar dos adeptos? "Eu também sou um adepto do Benfica, apesar de ser treinador. Queremos ser campeões todos os anos. Há uma competição dura. Na época passada, lutamos quase até ao fim. Temos de aceitar que o Sporting fez uma época melhor e mereceu ser campeão. Se olharem para o desenvolvimento nos últimos 2 anos, muitas coisas boas aconteceram. Ganhámos títulos, o desenvolvimento dos jogadores. A nossa tarefa é sempre substituir jogadores importantes. Muitos jogadores-chave saíram. É muito importante. Temos de ter convicção, acreditar nos jogadores, na equipa e todos nos que dão tudo para deixar os adeptos felizes. Perdemos o jogo, não era o que esperávamos, não era fácil. Não era um jogo fácil.. o Famalicão jogou bem, temos de aceitar. Há mais 33 jogos".



A possivel saída de David Neres e outros jogadores pretendidos como reagiu o técnico: "Não é fácil, mas é normal termos estas situações, podes sempre perder jogadores durante o mercado de transferências e tens de estar preparado para, possivelmente, contratar outros para manter o nível da equipa. Tentei ser o mais honesto possível convosco. Mas acho que não faz sentido dar sempre a atualização do que se passa com cada jogador. Não posso falar das negociações de certos jogadores. Enquanto cá estiverem, são meus jogadores e do Benfica. Se saírem, saem. Há uma situação clara: existem negociações, especialmente com o David Neres. O jogador quer sair, mas é muito profissional e dá tudo nos treinos. Mas tenho de ter isto em conta na preparação da equipa para os jogos. Vamos ver o que acontece até ao último dia do mercado de transferências".



E Sérgio Conceição para a Luz: "Perdemos no domingo. Há sempre essa discussão quando se perde ou empata. É o vosso trabalho. O meu é estar calmo, preparar a equipa. Estou há tempo suficiente no futebol para não ficar afetado".



Será que o treinador no lugar dos adeptos, compreende a contestação? "Claro que percebo. Se perdemos, não fomos bem sucedidos, percebo a insatisfação. Não foi o que os adeptos esperavam. Eles querem festejar vitórias e troféus. É por isso que trabalhamos. Quero ser realista. Não é fácil ganhar títulos em Portugal. Não é um desastre. Perdemos um jogo fora. É difícil, mas vejo os jogadores a trabalhar. Agora queremos deixar outra vez os adeptos felizes. Queremos jogar bom futebol".



Finalmente será que tem receio que os adeptos venham outra vez com assobios? "Já falei muito sobre isso, nao vale a pena falar mais. O melhor é jogar bom futebol".