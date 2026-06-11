Rui Costa considera Marco Silva o "treinador ideal" para o Benfica

"Quando se contrata um treinador desta dimensão, esperamos que consiga trazer os títulos que ambicionamos. Marco Silva é o treinador ideal neste momento para o Benfica. A sua experiência em Inglaterra dá-nos esta esperança. Eu estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso para o futuro do Benfica", afirmou.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, o presidente dos `encarnados` confirmou que Marco Silva assinou por duas épocas, com mais uma de opção ativada automaticamente caso conquiste o campeonato nacional.

"O Marco Silva demonstrou grande interesse em vir para o Benfica. Está mais do que identificado com o projeto, por ser português e ser do Benfica, o que permitiu acompanhar os jogos e estar a par das lacunas e virtudes do plantel. É um técnico exigente, ainda bem para nós. Iremos tentar chegar a um consenso para se formar um plantel que consideraremos o melhor para atacar todas as frentes", sublinhou.

Dessa forma, Rui Costa não escondeu que o Benfica, caso garanta a presença na fase de liga da Liga Europa, tem de se assumir "como um dos candidatos a vencer a prova", na sequência de uma temporada negativa e "atípica em muitos aspetos".

"A pior temporada que eu tive enquanto presidente foi logo a primeira, mas este foi um ano frustrante, que tem de ser assumido como muito negativo para o Benfica. Peço desculpa a todos os benfiquistas por um ano que defraudou as expectativas. O que se tem de fazer agora é corrigir muita coisa que não correu bem e entrar na nova época com a esperança e assertividade que este clube tem de ter. Estamos já a trabalhar para que isso seja viável e que possamos conquistar títulos", vincou.

Olhando para o futuro, Rui Costa assumiu que o objetivo "é manter a base do atual plantel e fazer alguns retoques", nomeadamente na sucessão de Otamendi, com a ausência da Liga dos Campeões a ter peso, mas com as `águias` prontas a investir.

"[Neste processo sem treinador definido] A estrutura do Benfica está a preparar a pré-temporada e vamos procurar dar ao treinador alguma coisa que ele possa vir a precisar. Já está a trabalhar e tem na sua posse todo o relatório da época passada e o que entendemos que não correu bem. Esta fase foi chata, mas não estivemos sem trabalhar e sem preparar a próxima época, pois há muito a fazer", expressou.

Apesar de não se desculpar apenas com as arbitragens, Rui Costa realçou ainda que não se lembra de um clube "ter sido tão prejudicado durante um ano como o Benfica foi", o que entende ter tido "implicações na classificação final" da I Liga.

Marco Silva, de 48 anos, sucede no cargo a José Mourinho, que ingressou no Real Madrid após ter liderado o Benfica durante cerca de oito meses, que se saldaram num terceiro lugar na I Liga, sem qualquer derrota, mas a oito pontos do campeão FC Porto e a dois do segundo, Sporting, falhando o acesso à Liga dos Campeões.

O treinador orientou Estoril Praia, Sporting e os gregos do Olympiacos antes de um percurso de uma década no futebol inglês, que começou no Hull City (2016/17), prosseguiu no Watford (2017/18) e no Everton (2018 a 2019), antes de rumar ao Fulham, em 2021/22, no qual passou as derradeiras cinco temporadas da carreira.